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W rejonie Rudnika nad Sanem znaleziono metalowe elementy niezidentyfikowanego obiektu - informował dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Między innymi z tej miejscowości na Podkarpaciu napływały informacje, że mógł tam spaść jakiś obiekt. Na późniejszej konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w Rudniku nad Sanem znaleziono szczątki rakiety Ch-101. Nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Przed godz. 7 dyżurny policji otrzymał kilkanaście zgłoszeń, z których wynikało, że w rejonie Rudnika nad Sanem na Podkarpaciu najprawdopodobniej mógł spaść jakiś obiekt. W rejon skierowano policjantów, poinformowano też inne służby. Weryfikujemy te informacje – mówi Eryk Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, ok. godz. 10 znaleziono metalowe fragmenty niezidentyfikowanego obiektu. Na późniejszej konferencji prasowej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w Rudniku nad Sanem znaleziono szczątki rakiety Ch-101.

Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, zdj. Adam Ziemienowicz / PAP

W związku z sytuacją rano Urząd Miasta i Gminy Rudnik apelował do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. „Prosimy o pozostanie w domach, jeśli nie ma konieczności ich opuszczania. Dzieci powinny pozostać w domach i nie udawać się do szkół” – napisano w porannym komunikacie.

W kolejnym komunikacie władze przekazały, że dziś odwołane zostały zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem. Pozostałe placówki oświatowe na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem pracują normalnie.

Premier Tusk zwołuje pilną naradę z wojskiem, ministrami i szefami służb „W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb” - poinformował w komunikacie premier Donald Tusk. Jest to pokłosie m.in. tego, że o poranku służby…

"Rakieta nie spada przypadkowo". Metalowe szczątki na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu Czas: 05:48

Kolejne miejsca, w których odnaleziono niezidentyfikowane szczątki

W piątek rano, po doniesieniach o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, policja otrzymała zgłoszenie o nadpalonych i porozrywanych metalowych elementach leżących w ziemi koło kilkudziesięciometrowej wyrwy w okolicy miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Świadek mówił, że znalazł szczątki na polu w odległości trzech kilometrów od zabudowań. Na razie nie wiadomo, co to za elementy.

Służby natrafiły też na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Chodzi o okolice miejscowości Nowy Lipowiec i Chmielek.

Niezidentyfikowany obiekt w przestrzeni RP. Gen. Polko: Rosja eskaluje nie tylko w samej Ukrainie Czas: 07:02