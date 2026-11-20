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Cieszą nas takie Fakty! Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odebrał dziś nagrodę "Skrzydła prewencji" w czasie 19. edycji konferencji "Kardiologia prewencyjna". To wydarzenie organizowane jest przez Asocjację Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to wyróżnienie dla dziennikarzy, którzy przekazują sprawdzone informacje, jak zmniejszać ryzyko chorób serca i naczyń.

Komitet naukowy konferencji zastanawiał się, kogo można uhonorować. Wszyscy byliśmy zgodni, że powinien być to pan redaktor Michał Dobrołowicz z RMF FM. Nie tylko dlatego, że pan redaktor Dobrołowicz pracuje w największej stacji radiowej, która ma największy zasięg. W ten sposób chcieliśmy też nagrodzić pracowitość, profesjonalizm i reaktywność pana redaktora. Wiemy, że gdy dzieje się coś bardzo ważnego, pan redaktor o tym powie na antenie największej stacji - podkreślał prof. Piotr Jankowski, kierownik naukowy konferencji „Kardiologia prewencyjna”.

Reporter może mieć najlepszy pomysł, może być pracowity i zaangażowany, ale dobre materiały na temat zdrowia i tego, jak dbać o układ sercowo-naczyniowy - co robić, a czego nie robić - nie powstałyby bez wsparcia merytorycznego świetnych ekspertów. I za to niezawodne wsparcie i współpracę bardzo dziękuję! - komentuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Rzetelna informacja może zmienić nawyki

"Dobre słowo może zmienić myślenie. Rzetelna informacja może zmienić nawyki. A dziennikarstwo, które edukuje i inspiruje, może pomagać ratować życie. Dlatego w tym roku, po raz pierwszy, podczas Konferencji wyróżnimy dziennikarzy, którzy swoją pracą promują profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych i zwiększają świadomość zdrowotną. Symbolem tego wyróżnienia będą 'Skrzydła Prewencj' — wyraz uznania dla tych, którzy pomagają nieść wiedzę, inspirować do zmiany i rozpościerać skrzydła profilaktyki nad zdrowiem Polaków. Chcemy docenić tych, którzy sprawiają, że ważne tematy zdrowotne trafiają do szerokiego grona odbiorców i przekładają się na realne działania. Bo serca potrzebują także tych, którzy potrafią mówić o zdrowiu tak, by ludzie chcieli o nie zadbać" - podkreślają w komunikacie organizatorzy konferencji "Kardiologia Prewencyjna".

Wśród wyróżnionych statuetkami "Skrzydła Prewencji" są też między innymi Katarzyna Matusewicz z "Pulsu Medycyny", Artur Wolski z Programu Pierwszego Polskiego Radia, Katarzyna Pinkosz z "Wprost" i Aleksandra Kurowska z portalu Cowzdrowiu.