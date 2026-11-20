W piątek na Podkarpaciu zaplanowano kulminacyjny punkt ćwiczeń wojskowych Koalicja 26.2. W manewrach prowadzonych na poligonie w Nowej Dębie uczestniczą dziś zagraniczne delegacje z państw, których żołnierze biorą udział w szkoleniu.
Poziom delegacji jest różny, są tam m.in. dyplomaci, ale też szefowie resortów obrony. Z zapowiedzi rządu wynika, że o godz. 14:30 manewry sił państw Koalicji Chętnych będzie obserwować m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
O rosyjskiej prowokacji mówił zresztą sam szef MON. Mamy do czynienia z kolejną prowokacją Federacji Rosyjskiej. Data nie jest według mnie przypadkowa - dzisiaj odbywają się ćwiczenia Koalicji Chętnych, kilkanaście państw na Nowej Dębie, w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne - przekazał podczas przedpołudniowej konferencji prasowej.
Na czym polegają ćwiczenia Koalicja 26.2?
Koalicja 26.2 to pierwsze manewry sił Koalicji Chętnych. Celem ćwiczeń jest pokazanie zdolności państw europejskich do utworzenia sił wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia bezpieczeństwa europejskiego w sytuacji zawieszenia broni lub zawarcia porozumienia pokojowego.
Pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przekazał RMF FM, że 2800 żołnierzy z 11 państw oraz 1800 polskich wojskowych ćwiczy, jak zorganizować i przemieścić siły, które mogłyby pomóc Ukrainie w zapewnieniu bezpieczeństwa po zakończeniu walk. Chodzi m.in. o transport ludzi, przeładunek sprzętu, tankowanie pojazdów i pomoc medyczną.
Jeśli zapadłaby decyzja o wysłaniu wojsk Koalicji Chętnych na Ukrainę, polscy żołnierze nie uczestniczyliby w misji. Nasz kraj miałby odpowiadać za przyjęcie zagranicznych żołnierzy i przygotowanie zaplecza.
Inicjatywie Koalicji Chętnych przeciwstawia się Moskwa, ostrzegając, że międzynarodowe siły byłyby celem rosyjskiej armii.