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To może być rosyjska demonstracja w związku z prowadzonymi w naszym kraju ćwiczeniami wojskowymi sił Koalicji Chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę - usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Zasada od przedstawicieli polskiego rządu. W ten sposób komentują oni dzisiejsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty, które nadleciały znad Ukrainy.

Zdjęcie z ćwiczeń wojskowych Koalicja 26.2 na poligonie w Nowej Dębie, 16.11.2026 r. (fot. Mateusz Kotowicz/NurPhoto)

Zdjęcie z ćwiczeń wojskowych Koalicja 26.2 na poligonie w Nowej Dębie, 16.11.2026 r. (fot. Mateusz Kotowicz/NurPhoto) / East News

W piątek na Podkarpaciu zaplanowano kulminacyjny punkt ćwiczeń wojskowych Koalicja 26.2. W manewrach prowadzonych na poligonie w Nowej Dębie uczestniczą dziś zagraniczne delegacje z państw, których żołnierze biorą udział w szkoleniu.

Poziom delegacji jest różny, są tam m.in. dyplomaci, ale też szefowie resortów obrony. Z zapowiedzi rządu wynika, że o godz. 14:30 manewry sił państw Koalicji Chętnych będzie obserwować m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

O rosyjskiej prowokacji mówił zresztą sam szef MON. Mamy do czynienia z kolejną prowokacją Federacji Rosyjskiej. Data nie jest według mnie przypadkowa - dzisiaj odbywają się ćwiczenia Koalicji Chętnych, kilkanaście państw na Nowej Dębie, w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne - przekazał podczas przedpołudniowej konferencji prasowej.

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Na czym polegają ćwiczenia Koalicja 26.2?

Koalicja 26.2 to pierwsze manewry sił Koalicji Chętnych. Celem ćwiczeń jest pokazanie zdolności państw europejskich do utworzenia sił wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia bezpieczeństwa europejskiego w sytuacji zawieszenia broni lub zawarcia porozumienia pokojowego.

Pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przekazał RMF FM, że 2800 żołnierzy z 11 państw oraz 1800 polskich wojskowych ćwiczy, jak zorganizować i przemieścić siły, które mogłyby pomóc Ukrainie w zapewnieniu bezpieczeństwa po zakończeniu walk. Chodzi m.in. o transport ludzi, przeładunek sprzętu, tankowanie pojazdów i pomoc medyczną.

Jeśli zapadłaby decyzja o wysłaniu wojsk Koalicji Chętnych na Ukrainę, polscy żołnierze nie uczestniczyliby w misji. Nasz kraj miałby odpowiadać za przyjęcie zagranicznych żołnierzy i przygotowanie zaplecza.

Inicjatywie Koalicji Chętnych przeciwstawia się Moskwa, ostrzegając, że międzynarodowe siły byłyby celem rosyjskiej armii.

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