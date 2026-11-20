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Administracja Donalda Trumpa ma naciskać na zawarcie porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją przed początkiem stycznia – podał „Financial Times”. Według dziennika Waszyngton przekazał tę oczekiwaną datę przedstawicielom Kijowa i państw europejskich. Ukraińskie źródła obawiają się, że pośpiech może zwiększyć presję na zaakceptowanie ustępstw wobec Moskwy.

Jak wynika z informacji „Financial Times”, specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner wznowili w tym miesiącu rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i Rosji w Abu Zabi.

Negocjacje zostały wcześniej wstrzymane na osiem miesięcy m.in. w związku z wojną w Iranie. W ostatnich dniach Witkoff i Kushner spotykali się także z reprezentantami Rosji, Ukrainy i państw europejskich m.in. w Moskwie, Dublinie oraz Berlinie.

Według rozmówców dziennika amerykańscy przedstawiciele przekazują, że chcą przyspieszenia procesu politycznego i dyplomatycznego przed objęciem przez demokratów kontroli nad Kongresem.

Informacje „FT” pokrywają się z niedawnymi doniesieniami „The Kyiv Independent”. Ukraińskie media podawały, że na spotkaniu Witkoffa i Kushnera z Putinem w Rosji padły słowa o ostatnim oknie możliwości zawarcia dla Moskwy korzystnego układu przed przejęciem władzy w Kongresie przez demokratów.

Obawy o warunki stawiane Ukrainie

Jeden z europejskich urzędników, cytowany przez „FT”, ocenił, że szybkie osiągnięcie porozumienia mogłoby wymagać od Ukrainy daleko idących ustępstw. Inny rozmówca gazety zaznaczył, że Rosja nie musi być zainteresowana pośpiechem. „Amerykanie się spieszą, Putin się nie spieszy” - zauważył urzędnik.

Kijów obawia się, że ograniczenia w działaniu systemu łączności satelitarnej Starshield oraz opóźnienia w dostawach rakiet przechwytujących Patriot mogą stanowić próbę osłabienia ukraińskiej pozycji negocjacyjnej. Według wysokiego rangą ukraińskiego urzędnika cytowanego przez gazetę, działania USA są odbierane jako sprzyjające uzyskaniu przez Rosję korzystniejszych warunków porozumienia.

Trump lubi Putina i chce zakończyć to wszystko do stycznia – powiedział „FT” wysoki rangą urzędnik, zauważając, że Rosja „mogłaby uzyskać lepsze warunki”, gdyby umowa została zawarta do tego czasu

Wysłannicy Trumpa ostrzegli Rosję: Macie ostatnią szansę na porozumienie Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa — Steve Witkoff i Jared Kushner — mieli przekazać Rosji oraz Ukrainie, że obecna runda negocjacji może być ostatnią realną okazją do zawarcia porozumienia przed zmianą układu politycznego w Waszyngtonie.…

Rosja podtrzymuje żądania

Władimir Putin po spotkaniu z Donaldem Trumpem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem miał zażądać od Ukrainy i jej europejskich partnerów uznania – jak to określił – „kompromisów” oraz „realiów”.

Moskwa od dawna domaga się m.in. przekazania jej ukraińskich terenów w Donbasie, formalnego wykluczenia członkostwa Ukrainy w NATO oraz ograniczenia potencjału ukraińskich sił zbrojnych. Rosja postuluje również zmianę europejskiej architektury bezpieczeństwa, w tym ograniczenie obecności wojskowej NATO na wschodniej flance Sojuszu.

Jednocześnie zastępca rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergiej Riabkow miał odrzucić formułę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowaną na artykule 5 NATO. Moskwa nie zgadza się na rozwiązania, które – w jej ocenie – dawałyby Kijowowi status zbliżony do członkostwa w Sojuszu.

Gwarancje bezpieczeństwa i rola Europy

Według „FT” amerykańska administracja rozważa model, w którym Ukraina otrzymałaby gwarancje bezpieczeństwa od państw zachodnich, inspirowane zasadą wzajemnej obrony NATO. Jared Kushner mówił w Berlinie, że prezydent Trump jest otwarty na taką koncepcję, o ile będzie ona zgodna z interesami Stanów Zjednoczonych. Nie jest jasne, co to ma oznaczać w praktyce.

Na niedomówienie zwrócił uwagę również Wołodymyr Zełenski, przyznając, że, o ile on natowskie gwarancje bezpieczeństwa rozumie jako obietnicę operowania zachodnich wojsk w Ukrainie, o tyle nie jest pewien, czy inni podzielają tę interpretację.

Państwa europejskie opowiadają się natomiast za zawieszeniem broni jako pierwszym krokiem przed rozmowami o szerszym systemie bezpieczeństwa na kontynencie. Chcą też formalnego udziału w negocjacjach, ponieważ ewentualne ustalenia dotyczyłyby również bezpieczeństwa Europy.