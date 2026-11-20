RMF24

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„Pojawiły się nieprawdziwe informacje, które zakrawają o dezinformację” – przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podczas konferencji prasowej dotyczącej działań służb podjętych w związku z uderzeniem trzech obiektów na terenie Polski. Chodzi o doniesienia, że alerty RCB zostały wysłane już po uderzeniu obiektów.

Jak zaznaczyła godzina włączenia nasłuchu w Nowym Lipowcu to 1:58, co pokazuje, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było już w kontakcie z wojskiem.

Godzina wysłania alertu RCB zagrożenie potencjalne – godz. 2:31. Godzina wysłania alertu RCB zagrożenie realne – godz. 6:30. Godzina włączenia syren, godz. 6:31 i godzina uderzenia obiektu 6:36 – poinformowała i zaznaczyła, że w tym momencie chodzi o Nowy Lipowiec w województwie lubelskim.

Jeśli chodzi o Rudnik nad Sanem na Podkarpaciu to godziny są następujące – włączenie nasłuchu – godz. 1:58, alert RCB zagrożenie potencjalne – godz. 2:31, alert RCB zagrożenie realne – godz. 6:33, włączenie syren – godz. 6:35. Uderzenie miało nastąpić 3 minuty później.

W Mołodyczu godziny były następujące – 1:58, 2:31, 6:33, 6:37. Uderzenie obiektu najprawdopodobniej miało miejsce po godz. 7 – informacja ta jest wciąż weryfikowana przez służby.

Jak przekazali przedstawiciele policji i Państwowej Straży Pożarnej, działania służb zostały podjęte od razu po wpłynięciu zgłoszeń. Rzecznik RCB także zaznaczył, że alerty RCB zostały wysłane jeszcze przed uderzeniem.

Co uderzyło w terytorium Polski?

Obiekty, które spadły na teren Polski to: w przypadku Nowego Lipowca rakieta Ch-101. Rakieta spadła też w Rudniku nad Sanem, w Mołodyczu - najprawdopodobniej dron z napędem odrzutowym.

Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji. (...) Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi - powiedział szef rządu.

Dodał, że nie jest to tylko jego ocena, ale także partnerów zagranicznych, w tym sekretarza generalnego NATO. Nie wygląda to na przypadek - podkreślił Tusk.

Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk „koalicji chcących”, wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - stwierdził premier.