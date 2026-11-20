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Rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 – to właśnie dwa pociski tego typu najprawdopodobniej spadły w piątek rano na wschodzie Polski. W trakcie konferencji prasowej mówili o tym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. pilot Ireneusz Nowak. Rosjanie odpalają Ch-101 z bombowców strategicznych. To jeden z najważniejszych elementów ich arsenału.

Ch-101 to rosyjska, konwencjonalna rakieta manewrująca odpalana z bombowców strategicznych. Jest rozwijana od lat 90. XX wieku i należy do najważniejszych elementów rosyjskiego arsenału do rażenia celów lądowych na dużych odległościach.

Pocisk może być przenoszony m.in. przez bombowce Tu-95MS i Tu-160. Według dostępnych analiz jego zasięg wynosi około 2,5–2,8 tys. kilometrów, choć dokładne dane pozostają niejawne. Ch-101 leci na małej wysokości, wykorzystuje systemy nawigacji satelitarnej i bezwładnościowej, a także może korzystać z danych o ukształtowaniu terenu. Taka charakterystyka ma utrudniać jego wykrycie przez radary.

Rakieta jest wyposażona w głowicę konwencjonalną o masie szacowanej na kilkaset kilogramów. Jej wariantem jest Ch-102, przystosowany do przenoszenia głowicy jądrowej. W odróżnieniu od starszej Ch-555, Ch-101 ma mieć mniejszą skuteczną powierzchnię odbicia radarowego i bardziej zaawansowane systemy naprowadzania.

Rosja wielokrotnie wykorzystywała Ch-101 podczas ataków na Ukrainę. Pociski tego typu były używane do uderzeń w infrastrukturę energetyczną, obiekty wojskowe i cele znajdujące się w głębi kraju. Ich przechwycenie jest trudne, ale nie niemożliwe — ukraińska obrona powietrzna wielokrotnie informowała o zestrzeleniach tych rakiet.

Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 (Ilustracja: Adam Ziemienowicz) / PAP

Polskie doświadczenia z Ch-101

Piątkowe wtargnięcie na terytorium RP nie było naszym pierwszym doświadczeniem z rakietą Ch-101. To właśnie broń tego typu rozbiła się 30 lipca w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie. Wówczas mieliśmy jednak do czynienia z jednym pociskiem.

Jeśli zaś chodzi o piątkowy atak, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że trzy rosyjskie obiekty spadły w miejscowościach Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz. W przypadku Nowego Lipowca i Rudnika nad Sanem mamy do czynienia z rakietą Ch-101, a w Mołodyczu najprawdopodobniej z dronem z napędem odrzutowym.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. pil. Ireneusz Nowak poinformował, że był to rekordowy atak Federacji Rosyjskiej na ukraińską infrastrukturę krytyczną – mosty i energetykę. Według ocen polskiego wojska agresor użył do ataku na Ukrainę 26 pocisków Kalibr, 72 pociski Ch-101, 503 drony (z czego 202 to drony z napędem odrzutowym). Użyto do tego rekordowej liczby bombowców dalekiego zasięgu: siedmiu Tu-95 MS i czterech Tu-160. Pociski odpalano znad Wołogdy i Morza Czarnego.

Aż 11 obiektów obranych za cel przez Rosjan znajdowało się bezpośrednio przy granicach z Polską, co zagrażało wtargnięciem pocisków na nasze terytorium.

Generał Nowak wskazał, iż trzy obiekty, które wdarły się do Polski, znajdowały się w naszej przestrzeni powietrznej około trzy minuty, pędząc ponad 800 km/h.

Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że data ataku nie jest przypadkowa. 20 listopada w Nowej Dębie na Podkarpaciu odbywa się bowiem kulminacyjny moment ćwiczeń tzw. Koalicji Chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Do Polski przybywają z tego tytułu szefowie zagranicznych ministerstw obrony i dowódcy wojskowi. Rosja zapewne ma chęć zamanifestować swoją sprawczość i sprzeciw wobec wspierania Ukrainy.