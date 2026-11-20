W piątek rano Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.
Jeszcze przed południem rzecznik dowództwa przekazał, że obiekt, który spadł w tym miejscu, to „może być Ch-101 rakieta manewrująca, albo dron odrzutowy”. Dodał, że takie scenariusze są rozpatrywane „w związku z tym, że takich środków napadu powietrznego dzisiejszej nocy używali Rosjanie na Ukrainie”.
Chwilę później szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej potwierdził, że to rakieta manewrująca Ch-101.
Nie tylko Nowy Lipowiec
Nowy Lipowiec, ale też Rudnik nad Sanem i Mołodycz - to trzy miejscowości, gdzie dzisiaj rano w ziemię trafiły niezidentyfikowane obiekty po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, jednym z największych od początku pełnoskalowej inwazji Putina na Ukrainę.
Kierwiński potwierdza
„W związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec” - potwierdził w piątek na X szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Nasi słuchacze informowali nas na Gorącą Linię RMF FM już od godz. 6, że na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu słychać było huk eksplozji, widać było łunę na niebie i zatrzęsły się domy.
RCB wysłało o godz. 9 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia powiadomienia ostrzegające. Był to już drugi komunikat RCB wydany do mieszkańców tych województw tego dnia.
Chwilę przed godz. 10 RCB wydało alert, informując o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia na terenie Polski.