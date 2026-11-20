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Obiekt, który spadł w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim, to rakieta manewrująca Ch-101 - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski mówił, że mógł to być też dron odrzutowy.

W piątek rano Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

Jeszcze przed południem rzecznik dowództwa przekazał, że obiekt, który spadł w tym miejscu, to „może być Ch-101 rakieta manewrująca, albo dron odrzutowy”. Dodał, że takie scenariusze są rozpatrywane „w związku z tym, że takich środków napadu powietrznego dzisiejszej nocy używali Rosjanie na Ukrainie”.

Chwilę później szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej potwierdził, że to rakieta manewrująca Ch-101.

Fot. Adam Ziemienowicz/PAP

Nie tylko Nowy Lipowiec

Nowy Lipowiec, ale też Rudnik nad Sanem i Mołodycz - to trzy miejscowości, gdzie dzisiaj rano w ziemię trafiły niezidentyfikowane obiekty po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, jednym z największych od początku pełnoskalowej inwazji Putina na Ukrainę.

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Kierwiński potwierdza

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