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Coraz więcej kontrowersji wywołuje kandydatura 11-krotnego mistrza świata w judo Teddy’ego Rinera. Chodzi o jednego z najpopularniejszych francuskich sportowców, który ogłosił niedawno, że zamierza startować w przyszłorocznym wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Jako judoka cieszył się on od dawna bardzo dużą popularnością wśród rodaków. Na wizerunku 37-letniego Rinera kładą się jednak ostatnio jego problemy z francuskim fiskusem oraz kontrowersyjne powiązania finansowe z marokańską rodziną królewską.

Teddy Riner - urodzony na Gwadelupie i wychowany w Paryżu - może pochwalić się imponującym dorobkiem sportowym: pięcioma złotymi medalami olimpijskimi, w tym trzema indywidualnymi, oraz jedenastoma tytułami mistrza świata. Dominacja na matach judo, pogodny charakter i wizerunek sportowca jednoczącego Francuzów uczyniły z niego prawdziwą ikonę narodową. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku jeszcze bardziej umocnił swą popularność, zdobywając dwa złote medale.

Teraz mistrz zamierza przekuć sportową sławę w kapitał polityczny. Przedstawia się jako kandydat „ani prawicy, ani lewicy”. Obiecuje zjednoczenie coraz bardziej skłóconego politycznie francuskiego społeczeństwa, walkę z nierównościami społecznymi i przywrócenie nadziei młodemu pokoleniu. Opowiada się również za reformą systemu emerytalnego i poprawą siły nabywczej obywateli. Jego program pozostaje jednak na razie mało konkretny.

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Kandydatura Rinera wywołuje mieszane reakcje. Według sondażu opublikowanego po jej ogłoszeniu blisko dwa tygodnie temu, 70 procent Francuzów ma o nim dobrą opinię, a 22 procent rozważa oddanie na niego głosu. Nie oznacza to jednak rzeczywistego poparcia wyborczego. Inne badanie wskazuje, że 57 procent ankietowanych negatywnie ocenia jego decyzję o starcie w wyborach. Z drugiej strony - według ostatnich sondaży - już w tej chwili może on jednak liczyć na glosy 4-5 procent rodaków, czyli więcej niż np. jeden z głównych kandydatów obozu prezydenta Emmanuela Macrona – były premier Gabriel Attal.

Politologowie podkreślają jednak, że popularność sportowca nie przekłada się automatycznie na wiarygodność polityczną. Erwan Lestrohan z instytutu Odoxa uważa, że Riner dysponuje ogromnym kapitałem sympatii społecznej, ale musi jeszcze udowodnić swoje kompetencje polityczne. Brak doświadczenia może okazać się jego największą słabością.

Na wizerunku Rinera cieniem kładą się również jego problemy z francuskim fiskusem oraz kontrowersyjne powiązania finansowe z marokańską rodziną królewską. W październiku sąd administracyjny w Wersalu podtrzymał decyzję urzędu skarbowego dotyczącą zaniżenia podatków poprzez wykorzystywanie na prywatne potrzeby luksusowych samochodów należących do firmy judoki, w tym Ferrari i Rolls-Royce’a. Z kolei 19 listopada portal śledczy Mediapart ujawnił, że przedsiębiorstwo transportowe, którego Riner jest pośrednim współwłaścicielem, uzyskało 8,7 mln euro przychodów, obsługując przede wszystkim króla Maroka Mohammeda VI i jego otoczenie. Według dokumentów, na które powołują się dziennikarze, delegacja monarchy stanowiła aż 90 proc. klienteli firmy. Rewelacje te rodzą pytania o potencjalna finansową zależność kandydata na prezydenta Francji od zagranicznego monarchy.

Zainteresowanie budzi natomiast przychylna reakcja Emmanuela Macrona. Ustępujący prezydent oświadczył, że jest „bardzo szczęśliwy” z powodu włączenia się judoki do rywalizacji o najwyższy urząd w państwie. Zdaniem Philippe’a Moreau-Chevroleta, specjalisty od komunikacji politycznej, za tą życzliwością mogą kryć się polityczne kalkulacje.

Zachęcanie popularnej osobistości o centrowych poglądach do udziału w wyborach mogłoby bowiem osłabić innych pretendentów do przejęcia schedy po Macronie, w szczególności krytykujących obecnego prezydenta byłych premierów Édouarda Philippe’a i Gabriela Attala. Ciemnoskóry judoka może odebrać również cześć głosów bardzo popularnemu w sondażach szefowi skrajnej lewicy Jean-Lucowi Melanchonowi, który przedstawia się jako główny obrońca tych grup etnicznych, które cierpią z powodu rasizmu.

Polityczna przyszłość Teddy’ego Rinera pozostaje wielką niewiadomą. Jego kandydatura może przyciągnąć też młodych wyborców, osoby dotychczas nieuczestniczące w głosowaniach oraz tych Francuzów, którzy rozczarowani są tradycyjnymi partiami politycznymi. Musi jednak zdobyć wymagane 500 podpisów poparcia od uprawnionych przedstawicieli władz, przekonać wyborców, że posiada kompetencje niezbędne do rządzenia krajem oraz zbudować zaplecze organizacyjne. Prezydent Macron zaproponował mu pomoc kilku swoich bliskich współpracowników.