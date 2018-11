Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wyjaśnił na Twitterze swoją sobotnią wypowiedź o bolszewikach. Chodzi o fragment sobotniego wystąpienia byłego premiera na Igrzyskach Wolności w Łodzi.

Igrzyska Wolności to interdyscyplinarne wydarzenie z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, polityków i pisarzy. Donald Tusk wygłosił w Łodzi wykład "11 Listopada 2018. Polska i Europa. Dwie rocznice, dwie lekcje".



W swoim wystąpieniu Donald Tusk podkreślił, że bohaterem, ojcem naszej niepodległości jest Józef Piłsudski i że bohaterem i ojcem naszej wolności jest Lech Wałęsa. Według niego tej oczywistej prawdy nie zmieni żadna odgórna polityka historyczna. Wyraził przekonanie - i, jak mówił, to potwierdza nasza historia - że prawdziwe, potrzebne i święte mity naszej wolności i niepodległości są silniejsze od propagandy jakiejkolwiek politycznej władzy.





Wystąpienie Donalda Tuska na Igrzyskach Wolności w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP



Kiedy Piłsudski pokonywał bolszewików, kiedy de facto bronił wspólnoty Zachodu, wspólnoty wolności, bo nie tylko naszej niepodległej ojczyzny przed taką polityczną barbarią ze Wschodu w sensie politycznym, nie mówię tu tylko o geografii, to miał trudniejszą sytuację niż my dzisiaj - mówił Tusk. Jak dodał, kiedy Lech Wałęsa "pokonywał bolszewików, w jakimś symbolicznym sensie, kiedy wydobył w nas to, co europejskie, wolnościowe także narodowe, to miał o wiele trudniejszą sytuację niż my dzisiaj".



Słuchajcie, jeśli oni mogli pokonać bolszewików, to dlaczego wy nie mielibyście dać radę pokonać współczesnych bolszewików. Pamiętajcie, bez waszych, naszych Polaków praw i wolności nie ma niepodległości. Brońcie tych praw, brońcie tej wolności i brońcie polskiej niepodległości - tłumaczył były szef rządu.

Donald Tusk mówi o pokonywaniu "współczesnych bolszewików" TVN24/x-news





Politycy komentują słowa Tuska

Słowa Donalda Tuska wywołały dużo politycznych komentarzy. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan ocenił, że Tusk "powinien skupić się na swojej pracy w Brukseli, a nie jątrzyć, judzić i dzielić Polaków", zwłaszcza w przeddzień narodowego święta.



"Nie mogę uwierzyć, że Donald Tusk przyjeżdża do Ojczyzny i w przeddzień Święta Niepodległości jedynym jego przesłaniem są słowa o współczesnych bolszewikach" - skomentował słowa Tuska szef KPRM Michał Dworczyk.



Według byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego wystąpienie Tuska było "świetnie wyważone, budowało zainteresowanie, pewne napięcie i było bardzo ciekawe".







W poniedziałek Tusk napisał na Twitterze. "Kiedy powiedziałem, że Polacy dziś też mogą pokonać współczesnych bolszewików, wszyscy uznali, że to było o PiS. Nawet PiS tak pomyślał. A to było o bolszewikach, o nikim innym".

(mn)