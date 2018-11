W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości szef Rady Europejskiej Donald Tusk przemawiał w Łodzi podczas 5. edycji Igrzysk Wolności. "To co wydarzyło się w 1918 roku było właściwie niemożliwe. Nikt nie mógł wyśnić, że jednocześnie w tym samym czasie upadną trzy zaborcze potęgi" - podkreślił były premier. Jak dodał: bohaterem, ojcem naszej niepodległości jest Józef Piłsudski. Bohaterem i ojcem naszej wolności jest Lech Wałęsa. Tej oczywistej prawdy nie zmieni żadna odgórna polityka historyczna. "Jestem przekonany - i to potwierdza nasza historia - że prawdziwe, te potrzebne, te święte mity naszej wolności i niepodległości są silniejsze od propagandy jakiejkolwiek politycznej władzy" - powiedział.

Przewodniczący Rady Europejskiej, były prezes Rady Ministrów Donald Tusk podczas wystąpienia w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP

Zaskakujący wniosek ratusza w sprawie Marszu Niepodległości Prezydent Warszawy zaproponowała, by to Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy pierwszeństwo mają uroczystości państwowe, czy zgromadzenia zarejestrowane na podstawie ustawy "Prawo o zgromadzeniach". Taki wniosek znalazł się w zażaleniu, złożonym wczoraj do Sądu Apelacyjnego. Sąd może dziś... czytaj więcej

Tej oczywistej prawdy nie zmieni żadna odgórna polityka historyczna - powiedział w Łodzi Donald Tusk.



Jestem przekonany - i to potwierdza nasza historia - że prawdziwe, te potrzebne, te święte mity naszej wolności i niepodległości są silniejsze od propagandy jakiejkolwiek politycznej władzy - podkreślił.



W 1918 r. zdarzył się polityczny cud - po okrutnej wojnie i po 123 latach zaborów udało się zszyć z trzech niepasujących do siebie kawałków jedno polskie państwo - powiedział Donald Tusk w Łodzi.



Jak dodał, to co wydarzyło się w 1918 roku było właściwie niemożliwe. Nikt nie mógł wyśnić, że jednocześnie w tym samym czasie upadną trzy zaborcze potęgi - podkreślił szef Rady Europejskiej.



Donald Tusk dodał, że "nikt nie mógł przypuszczać, że wykrwawiony naród "zwycięży i to na polu bitwy w wielkiej konfrontacji, jaką była walka z Rosją bolszewicką, ale także powstania przeciwko Niemcom w obronie i odbudowie naszych granic". Bo - jak tłumaczył - w czasie I wojny światowej Polska poniosła tragiczne ofiary - "tym tragiczniejsze, że polscy żołnierze walczyli w armiach trzech zaborców, a to prawie pół miliona ofiar".



Do odzyskana niepodległości niezbędna była wspólnota celów politycznych - tłumaczył Donald Tusk. Polacy różnili się nie mniej niż dzisiaj, ale w tym krytycznym momencie nie podlegało dyskusji, co jest wspólnotą celów: to była niepodległości i ustanowienie polskiego państwa - mówił.



Inne istotne czynniki, które pomogły w odzyskanie niepodległości to - według Donalda Tuska - wybitne przywództwo Józefa Piłsudskiego, oraz mądra i aktywna dyplomacja.



Mieliśmy też coś, co jest bezcenne w takich sytuacjach - gotowość ponoszenia ofiar. Tylko wojna z bolszewikami kosztowała nas 60 tys. istnień. Bez ofiarności dyplomacja i dobre przywództwo nie wystarczyłyby. Ważne też było geopolityczne szczęście - tłumaczył szef Rady Europejskiej.

Tusk, Schetyna i b. premierzy uczczą wspólnie setną rocznicę odzyskania niepodległości

Mel Gibson w niezwykłym spocie na 100-lecie niepodległości Polska Fundacja Narodowa w ramach promocji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaprosiła do współpracy aktora i reżysera – Mela Gibsona. Powstał wyjątkowy, poruszający spot opowiadający o odzyskaniu niepodległości. W spocie wolność jest porównana do domu – bezpiecznego, ciepłego i... czytaj więcej

W niedzielę Donald Tusk, byli premierzy: Ewa Kopacz i Jerzy Buzek, lider PO Grzegorz Schetyna złożą kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.



PO nie będzie uczestniczyć w marszu organizowanym przez rząd pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.



Nasi parlamentarzyści, podobnie jak w ubiegłych latach, będą brać udział w obchodach Święta Niepodległości w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, wszędzie tam, gdzie samorządowcy i lokalne społeczności organizują obchody wokół miejsc związanych z tradycją niepodległościową - powiedział w piątek rzecznik PO Jan Grabiec.



Po godz. 10 Grzegorz Schetyna wraz z przewodniczącą Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer i liderką Inicjatywy Polska Barbarą Nowacką odwiedzą Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Tam, w towarzystwie Ewy Kopacz, Bogdana Borusewicza i Rafała Trzaskowskiego, złożą kwiaty przy Kwaterze Powstańców Wielkopolskich oraz przy Pomniku Poległych 1920.



Podobnie będzie to wyglądało w całym kraju - będziemy na cmentarzach, przy pomnikach bohaterów tamtych dni, będziemy składać wiązanki, kwiaty i wieńce - zaznaczył Grabiec.



PO nie weźmie udziału w organizowanym przez rząd marszu państwowym 11 listopada.



(ug)