Na co dzień spieramy się o kształt i przyszłość Polski, czasami za mocno, wybacz nam Polsko, ale to co nas łączy jest o wiele mocniejsze i o wiele ważniejsze, bo to jesteś ty Polsko - powiedział szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk, który razem m.in. z szefem PO Grzegorzem Schetyną złożyli kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Kochamy Cię Polsko - podkreślił Tusk.

