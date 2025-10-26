W 2025 roku dzień Wszystkich Świętych, przypadający na 1 listopada, wypada w sobotę. „Pracownicy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy muszą dostać dodatkowy dzień wolny” – przypomina Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki. Termin dodatkowego dnia wolnego wybiera pracodawca. Są też jednak tacy, którzy z dodatkowego dnia wolnego skorzystać nie mogą.

1 listopada 2025 r. (Wszystkich Świętych) wypada w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny dla wielu pracowników.

Pracodawca decyduje, kiedy udzieli dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę.

Dodatkowy dzień wolny powinien być wyznaczony w tym samym okresie rozliczeniowym, najlepiej w listopadzie.

Pracownicy administracji państwowej mają wolne 10 listopada, co daje im czterodniowy weekend.

Kto nie dostanie dodatkowego wolnego? Przeczytaj cały artykuł.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę

Stanecki wskazuje, że to pracodawca decyduje, kiedy udzieli dnia wolnego od pracy. Może jednak zgodzić się na nasz wniosek co do wyboru dnia wolnego. Nie jest jednak do tego zobowiązany.

Dodatkowy dzień wolny powinien zostać wyznaczony przez pracodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Dla większości pracowników oznacza to, że wolne będzie musiało nastąpić w listopadzie - ani wcześniej, ani później. Tylko wtedy, kiedy w firmie obowiązuje inny okres rozliczeniowy niż jednomiesięczny, na przykład trzymiesięczny czy nawet dwunastomiesięczny, wolne może nastąpić w innym miesiącu niż w listopadzie - wyjaśnia Stanecki.

Warto pamiętać, że jeśli w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma prawa do odebrania wolnego w innym terminie. Natomiast w przypadku zaplanowanego urlopu, dzień ten wraca do puli urlopu wypoczynkowego i można go wykorzystać do końca września następnego roku.

Czterodniowy weekend dla urzędników

W przypadku pracowników administracji państwowej decyzję o terminie dodatkowego dnia wolnego podejmuje Prezes Rady Ministrów. W 2025 roku, na mocy zarządzenia premiera, 10 listopada został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. To oznacza, osoby zatrudnione w urzędach i instytucjach państwowych będą mogły cieszyć się wyjątkowo długim, czterodniowym weekendem - od soboty 8 listopada aż do wtorku 11 listopada, kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości.

Kogo obejmuje dodatkowy dzień wolny?

Zarządzenie premiera dotyczy szerokiej grupy pracowników administracji państwowej, w tym m.in.:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędów ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów,

urzędów centralnych organów administracji rządowej,

urzędów wojewódzkich,

Krajowej Informacji Skarbowej i izb administracji skarbowej,

komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych,

Centralnego Biura Śledczego Policji,

Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,

Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Biura Nasiennictwa Leśnego,

jednostek budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.

Dzięki tej decyzji tysiące pracowników administracji państwowej będą mogły zaplanować dłuższy wypoczynek lub rodzinny wyjazd.

Czy inni pracownicy też mogą liczyć na wolne?

Na dodatkowy dzień wolny mogą liczyć również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w innych sektorach. Wielu pracodawców - zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym - decyduje się na wyznaczenie 10 listopada jako dnia wolnego. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, dlatego nie wszyscy zatrudnieni będą mogli skorzystać z czterodniowego weekendu.

Kto nie skorzysta z dodatkowego wolnego?

Nie wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny w listopadzie 2025 roku. Przepisy Kodeksu pracy dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Z przywileju dodatkowego dnia wolnego wyłączone są więc:

osoby pracujące na umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz na kontraktach B2B,

pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.

Dla tych grup osób 10 listopada pozostanie zwykłym dniem pracy, chyba że pracodawca zdecyduje się na inne rozwiązanie.

Kalendarz dni wolnych w 2025 roku

