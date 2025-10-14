W polskim prawie pracy może dojść do prawdziwej rewolucji. Związkowa Alternatywa wyszła z propozycją wprowadzenia urlopu regeneracyjnego, który miałby przysługiwać każdemu pracownikowi po siedmiu latach nieprzerwanej pracy u jednego pracodawcy. Projekt zakłada, że każdy zatrudniony mógłby skorzystać z aż trzymiesięcznego, w pełni płatnego urlopu. Co więcej, pracodawca nie miałby prawa odmówić udzielenia takiego wolnego.

Urlop regeneracyjny przysługiwałby każdemu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Urlop regeneracyjny - dla kogo i na jakich zasadach?

Według założeń przedstawionych przez Związkową Alternatywę, urlop regeneracyjny miałby być dostępny dla wszystkich pracowników, którzy przepracują w jednym miejscu co najmniej siedem lat. Po spełnieniu tego warunku zatrudniony mógłby złożyć wniosek o udzielenie trzymiesięcznego, w pełni płatnego urlopu. Co istotne, nie byłoby konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego ani wskazywania konkretnego powodu - wystarczyłby sam staż pracy.

Jak podaje portal infor.pl, takie rozwiązanie miałoby być powtarzalne - po kolejnych siedmiu latach pracy pracownik ponownie zyskiwałby prawo do urlopu regeneracyjnego. W praktyce oznacza to, że osoby lojalne wobec swoich pracodawców mogłyby regularnie korzystać z dłuższych przerw, nie tracąc przy tym wynagrodzenia.

Inspiracja urlopem zdrowotnym

Nowa propozycja jest inspirowana funkcjonującym już w polskim prawie urlopem dla poratowania zdrowia, z którego korzystają m.in. nauczyciele, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, strażacy, a także niektórzy pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy i Najwyższej Izby Kontroli. W przypadku nauczycieli urlop ten może trwać nawet rok, jednak jest ściśle powiązany z koniecznością przeprowadzenia leczenia lub rehabilitacji, a jego przyznanie wymaga opinii lekarskiej.

W przypadku proponowanego urlopu regeneracyjnego nie byłoby takich wymagań. Pracownik nie musiałby udowadniać, że potrzebuje leczenia czy rehabilitacji. Urlop miałby służyć szeroko pojętej regeneracji sił fizycznych i psychicznych, co - jak podkreślają eksperci - jest coraz bardziej potrzebne w dzisiejszym, dynamicznym i stresującym środowisku pracy.

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o negatywnych skutkach długotrwałej pracy bez odpowiednich przerw. Przemęczenie, wypalenie zawodowe, narastające problemy zdrowotne i psychiczne - to tylko niektóre z konsekwencji, z jakimi mierzą się pracownicy w wielu branżach. Propozycja urlopu regeneracyjnego ma być odpowiedzią na te wyzwania i sposobem na poprawę dobrostanu zatrudnionych.