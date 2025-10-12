​Brak wolnych pokoi w hotelach i pensjonatach, długie kolejki do restauracji oraz potężne korki na drogach uniemożliwiające przez wiele godzin wydostanie się z miejscowości - tak wyglądała Szczawnica w miniony weekend. Uzdrowisko przeżyło prawdziwe oblężenie turystów z okazji redyku jesiennego, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jak się okazuje, podobna sytuacja może powtórzyć się już w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra. Sprawie przyjrzał się reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Redyk w Szczawnicy / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Szczawnica przeżyła weekendowe oblężenie turystów w związku z redykiem jesiennym.

Jak się okazuje, już brakuje noclegów na Boże Narodzenie i Sylwestra.

Hotelarze apelują o szybkie rezerwacje: "Na ferie jeszcze mamy wolne miejsca, ale na Boże Narodzenie i Sylwestra to sugerowałabym szybciutko robić rezerwacje".

Owce prowadzone przez baców i juhasów zeszły z hal i paradowały ulicami Szczawnicy. Morze białych owieczek tworzyło na wąskich drogach uzdrowiska niesamowity spektakl, który przyciągnął w Pieniny setki turystów.

Zainteresowanie pobytem w górskim kurorcie nie słabnie, a miejsc noclegowych zaczyna brakować. Potwierdza to burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.

Szczawnica jest coraz bardziej popularna. Myślę, że to się też przełoży na kolejne świąteczne okresy pobytowe i noworoczne. Z tego, co się orientuję, to faktycznie niedużo miejsc noclegowych zostało - mówi RMF FM.

Podobne obserwacje ma branża hotelarska. Jak podkreśla dyrektorka jednego z największych hoteli w uzdrowisku, zainteresowanie świątecznymi i noworocznymi pobytami jest ogromne.

Na ferie jeszcze mamy wolne miejsca, ale na Boże Narodzenie i Sylwestra sugerowałabym szybciutko robić rezerwacje - mówi Agnieszka Kopacz, dyrektorka jednego z hoteli w Szczawnicy. To już jest regularność, że te miejsca szybko się wyczerpują. Na ten moment rezerwacji jest bardzo dużo - dodaje.

Turyści, którzy planują spędzić święta lub koniec roku w górskim uzdrowisku, powinni więc działać szybko. Wszystko wskazuje na to, że Szczawnica znów stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w regionie.

