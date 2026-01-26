Od nowego roku wzrosła wysokość płacy minimalnej w Polsce. Szczególne powody do radości mają osoby, które pracują na emeryturze. Po podwyżce kwota ta wzrosła o 140 złotych i wynosi 4806 zł brutto.

Wzrost płacy minimalnej, który wszedł w życie 1 stycznia 2026 roku, jest dobrą wiadomością szczególnie dla tej grupy osób będących na emeryturze, którzy pracują - pisze Interia.

W takiej sytuacji - zgodnie ze statystykami - znajduje się 850 tysięcy osób, a więc co siódmy emeryt. Zwykle otrzymują oni wynagrodzenie w wysokości kwoty minimalnej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dane, z których wynika, że od lat konsekwentnie wzrasta liczba osób, które pomimo tego, że osiągnęły wiek emerytalny, wciąż pozostają aktywne zawodowo. Na przestrzeni ostatniej dekady grupa ta poszerzyła się aż o ponad 51 procent.

Z 1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy, które zakładają wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Dla emerytów, którzy pracują, oznacza to wzrost zarobków o 140 złotych, co po zmianach daje kwotę 4806 złotych brutto. Obecnie to 3606 złotych "na rękę".

Taką stawkę otrzymają tysiące seniorów w całej Polsce już do końca stycznia.

Jak pisze portal, częściej na emeryturze aktywne zawodowo pozostają kobiety, które stanowią 57,8 procent ogółu.