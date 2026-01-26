Od lutego 2026 roku zmienią się zasady przyznawania świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy posiadających status UKR. Nowe regulacje obejmą około 150 tysięcy osób.

Świadczenie będzie przyznawane na nowych zasadach / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W lutym wejdą w życie nowe zasady przyznawania świadczenia 800 plus.

Wypłata dla osób ze statusem UKR będzie wstrzymana.

Kto będzie mógł uzyskać prawo do świadczenia na nowych zasadach? O tym przeczytasz w artykule.

Nowe wymogi dla obywateli Ukrainy

Wprowadzone w 2022 roku przepisy umożliwiły uchodźcom z Ukrainy swobodny dostęp do polskiego rynku pracy oraz świadczeń rodzinnych. Jednak od 1 lutego 2026 roku, aby zachować prawo do świadczenia wychowawczego 800 plus, obywatele Ukrainy ze statusem UKR będą musieli złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłata świadczenia zostanie wstrzymana z dniem 31 stycznia 2026 roku, a ponowne przyznanie będzie możliwe po spełnieniu nowych warunków.

Warunek aktywności zawodowej

Kluczową zmianą jest uzależnienie prawa do świadczenia od aktywności zawodowej wnioskodawcy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. ZUS będzie weryfikował ten warunek na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych, co w większości przypadków wyeliminuje konieczność dostarczania dodatkowych dokumentów.

Za aktywność zawodową uznawane będą m.in. praca na umowę o pracę lub zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, pobieranie stypendium sportowego lub doktoranckiego, a także pobieranie zasiłku dla bezrobotnych czy udział w szkoleniach ze stypendium.



ZUS przekazał, że w przypadku osób, które wykonują pewne rodzaje aktywności zawodowej (np. na podstawie umowy o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej), wymagane będzie, aby podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla innej grupy klientów próg ten będzie wymagany na poziomie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (to np. przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od podjęcia tej działalności).

Szczegóły mają zostać opublikowane w najbliższych dniach na stronie ZUS.



Co znajdzie się we wniosku?

Jak wskazał ZUS, we wniosku składanym od 1 lutego 2026 r. trzeba będzie: podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka, wskazać dane dotyczące przekroczenia granicy, potwierdzić legalność pobytu w Polsce, potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej, złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.

Wniosek będzie zawierał także nowe pytania dotyczące niepełnosprawności dziecka.

Kto zwolniony z warunku zatrudnienia?

Z obowiązku spełnienia warunku zatrudnienia zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

Świadczenie przysługuje teraz tylko wtedy, gdy dziecko realizuje obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Zarówno dziecko, jak i wnioskodawca muszą mieszkać w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, np. odroczenia obowiązku szkolnego, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia.

ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800 plus, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione - podkreśla Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 roku także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

Według najnowszych danych ZUS świadczenie 800 plus wypłacane jest na 325,3 tys. dzieci cudzoziemskich, w tym 268,5 tys. z ukraińskim obywatelstwem.