​Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki odniósł się do przyszłości relacji handlowych z Indiami wobec umowy unijnej z krajami Ameryki Południowej. "Umowa handlowa UE z Indiami przewiduje praktycznie całkowite wyłączenie kwestii rolnych, więc tutaj nie ma absolutnie powodu do obaw takich jak były w przypadku Mercosuru. Polska na tym porozumieniu skorzysta" - powiedział w poniedziałek wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki.

Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki (zdj. poglądowe) / East News / Paweł Wodzynski / East News

Unia Europejska finalizuje trwające od 20 lat negocjacje handlowe z Indiami. We wtorek na szczycie w Delhi z udziałem premiera Indii Narendy Modiego oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy ma dojść do zakończenia rozmów i zawarcia wstępnego porozumienia.

Wiceminister Niemczycki powiedział, że ta umowa wiąże się z dużymi szansami dla przemysłu, ponieważ Indie są jednym z większych światowych rynków. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że mamy praktycznie całkowite wyłączenie kwestii rolnych, więc tutaj nie ma absolutnie powodu do obaw takich jak były w przypadku Mercosuru - zaznaczył wiceszef polskiego MSZ.

Dodał, że umowa otworzy z kolei szanse dla przemysłu.

"Polska skorzystała na porozumieniach handlowych"

Przypominam o tym, że jak na razie Polska na wszystkich porozumieniach handlowych, jakie Unia zawarła, skorzystała, więc w przypadku Indii wszystkie wyliczenia pokazują, że będzie podobnie - zaznaczył Niemczycki.

Wstępne polityczne porozumienie nie oznacza jeszcze zawarcia umowy. Uruchomi ono proces jej zatwierdzania. W przypadku umowy z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur zajęło to UE ponad rok - negocjacje zakończono w grudniu 2024 roku, a do formalnego zawarcia doszło 17 stycznia 2026 roku.

Umowa o wolnym handlu z Indiami

Umowa o wolnym handlu między UE a Indiami miałaby stworzyć jeden z największych obszarów handlowych na świecie, liczący około 2 miliardów ludzi. Podobnie jak w przypadku porozumienia z Mercosurem, Indie mają otworzyć swój rynek na towary przemysłowe z UE, w tym auta, poprzez zmniejszenie wysokich ceł, uznawanych za zaporowe przez unijnych producentów.

Agencja Reutera podała w niedzielę, powołując się na źródło w Delhi, że rząd Indii zaproponował obniżenie stawki celnej ze 110 do 40 procent na 200 tysięcy europejskich samochodów z silnikami spalinowymi rocznie.