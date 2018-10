Sąd Rejonowy w Wejherowie ma poprowadzić proces Krystiana W. czyli "Krystka", znanego jako "łowca nastolatek" – dowiedział się reporter RMF FM. Tak zdecydował wczoraj Sąd Okręgowy w Gdańsku. Mężczyzna podejrzany jest o 40 przestępstw seksualnych wobec 33 młodych kobiet.

/ Archiwum RMF FM

Krystian W. długo już czeka na wyznaczenie początku procesu, bo akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w pierwszej połowie czerwca. Od tego czasu trwał spór o to, kto ma zająć się poprowadzeniem procesu. Akta tej sprawy przeszyły już dość skomplikowaną drogę sądową.

Akt oskarżenia początkowo trafił do Sąd Rejonowego Gdańsk-Południe. Ten jednak - ze względu na tak zwaną właściwość miejscową - szybko przekazał sprawę do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Ten sąd z kolei zawnioskował o przeniesienie całej sprawy do sądu okręgowego, uznając ją za zbyt skomplikowaną i przerastającą możliwości sądu rejonowego. O losie sprawy decydować musiał Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Odrzucił jednak wniosek oraz argumenty Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ i z powrotem skierował tam sprawę.

Wtedy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wysłał kolejny wniosek o zmianę miejsca procesu. Tym razem zawnioskował do Sądu Okręgowego w Gdańsku o przeniesienie całej sprawy do Wejherowa. Wczoraj sąd okręgowy zgodził się na takie rozwiązanie.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wystąpił do Sądu Okręgowego w Gdańsku o przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Wejherowie, powołując się na to, że większość osób podlegających wezwaniu na rozprawę zamieszkuje blisko tego sądu. Akta zostaną docelowo przekazane do wejherowskiego sądu, który wyznaczy dalsze czynności - poinformował RMF FM sędzia Tomasz Adamski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Gdy Sąd Rejonowy w Wejherowie otrzyma materiały w sprawie Krystiana W., a także 4 innych oskarżonych razem z nim osób, powinien wyznaczony zostać termin rozpoczęcia procesu. Chyba że - tym razem w Wejherowie - sędziowie znajdą jakąś przeszkodę.

(j.)