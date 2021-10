Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zadeklarował w RMF FM, że jest gotowy wziąć udział w debacie o Polsce razem z liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. "Tego rodzaju debata miałaby sens tylko wtedy, gdyby Donald Tusk wezwał do tego, żeby zaniechać ośmiu gwiazdek, tych brzydkich słów, powiedział "byliśmy w błędzie". Trzeba wrócić do normalnych relacji w życiu publicznym, które nie były doskonałe - były dalekie od doskonałości - ale jednak w Polsce po 1989 r. jakoś istniały. Gdyby do tego wezwał, gdyby powiedział "przepraszam" - ma za co przepraszać - to oczywiście tak" - zapewnił wicepremier.

