Likwidacja Izba Dyscyplinarna będzie połączona z dalszą reformą sądownictwa - zapowiedział w RMF FM prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński potwierdził, że jego partia ma w planach spłaszczenie struktury sądów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego, przestaną istnieć sądy rejonowe. Ich zadania przejmą dzisiejsze sądy okręgowe. Wszystkie sądy będą miały status sądów okręgowych. To nie tylko poprawi sytuację sędziów, ale przede wszystkim poprawi sytuację tych, którzy przed sądami w różnych rolach stają - mówił prezes PiS.

By pozostawić dwuinstancyjność, powstaną nowe sądy - regionalne, w których kompetencjach będzie także rozpatrywanie skarg kasacyjnych. Dziś zajmuje się tym Sąd Najwyższy. Ten - po ewentualnych zmianach - miałby zostać okrojony. Będzie to sąd niewielki, taki, którego zadaniem będzie generalnie rzecz biorąc porządkowanie orzecznictwa - tłumaczył prezes partii rządzącej.

Kaczyński: Wszystkie sądy będą miały status sądów okręgowych Michał Dukaczewski / RMF FM

Wraz ze spłaszczeniem struktury sądów pojawia się pytanie o to, czy wszyscy pracujący w nich sędziowie nie będą musieli zostać powołani na nowo, co stwarzałoby pole do ich ponownej weryfikacji. Weryfikacji nie będzie. Chyba, że chodziłoby o jakieś ciężkie przypadki dyscyplinarne - komentował Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się także do sprawy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zapewnił, że ta wkrótce zostanie zlikwidowana. Trzeba opanować tę anarchię, która dziś panuje w polskich sądach i trzeba zlikwidować te instytucje, które się nie sprawdziły. A Izba Dyscyplinarna się nie sprawdziła - powiedział.

Kaczyński: Izba Dyscyplinarna się nie sprawdziła Jakub Rutka / RMF FM