Lany poniedziałek na Rynku w Kazimierzu Dolnym na zdjęciu z 2025 roku / Wojtek Jargiło / PAP

Wielkanoc to jedno z najważniejszych i najstarszych świąt chrześcijańskich, które w polskiej kulturze od zawsze było obchodzone wyjątkowo uroczyście. Z radością ze zmartwychwstania Chrystusa wiążą się nie tylko religijne obrządki, ale także liczne zwyczaje i obrzędy ludowe. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych jest śmigus-dyngus, czyli lany poniedziałek , obchodzony zarówno na wsiach, jak i w miastach. Chociaż dziś kojarzy się głównie z dziecięcą zabawą wodą, jego korzenie sięgają znacznie dalej.

Lany poniedziałek, czy śmigus-dyngus - pogańskie korzenie i chrześcijańskie znaczenie

Zwyczaj polewania się wodą ma w Polsce długą i barwną historię. Jak podkreślają etnolodzy, jego początki sięgają czasów przedchrześcijańskich. Woda od zawsze symbolizowała życie, oczyszczenie i odrodzenie, a w wiosennych obrzędach miała przynosić płodność i pomyślność. Z czasem te pogańskie wierzenia zostały wchłonięte przez tradycję wielkanocną, zyskując nowe, chrześcijańskie znaczenie.

Dr Katarzyna Waszczyńska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, cytując książkę Barbary Ogrodowskiej "Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne", zauważa, że "możliwe jest pochodzenie zwyczaju z terenów niemieckich lub od niemieckich osadników".

Pierwsze źródłowe wzmianki o śmigusie-dyngusie pochodzą z XV wieku, a już w 1420 roku synod poznański w dokumencie "Dingus prohibetur" surowo zakazywał tych praktyk, uznając je za pogańskie.

Dwa oblicza śmigusa-dyngusa

W tradycyjnej formie śmigus-dyngus łączył w sobie dwa zwyczaje: "suchy" śmigus, czyli smaganie zielonymi gałązkami, oraz "mokry" dyngus, polegający na polewaniu wodą. O ile gałązki były popularniejsze na północy Polski, to polewanie wodą dominowało na południu i w centrum kraju.

Dawniej lany poniedziałek był również okazją do społecznych spotkań - chłopcy chodzili od domu do domu, śpiewając i zbierając podarunki, najczęściej pisanki i jedzenie. Zazwyczaj te przechadzki kończyły się tradycyjnym oblewaniem dziewcząt wodą, a nieoblanie mogło oznaczać brak powodzenia w miłości.

Zmiany w tradycji - od matrymonialnych zalotów do dziecięcej zabawy

Z biegiem lat oba zwyczaje połączyły się, tworząc znaną dziś formę śmigusa-dyngusa. Jednak jak zauważa dr Waszczyńska, tradycje te z biegiem czasu ulegają uproszczeniu i coraz rzadziej są kultywowane w pierwotnej formie. Wpływ na to mają m.in. pandemia, zmiany społeczne, migracje oraz komercjalizacja świąt.

Dziś śmigus-dyngus to przede wszystkim radosna zabawa dzieci.

Cytat Nie polewa się dzisiaj panien, czy nie chodzi po kweście, by okazać zainteresowanie danej dziewczynie. Raczej polewanie wodą jest zabawą dzieci. Proszę zwrócić uwagę choćby na asortyment w sklepach, który ma służyć do polewania, kiedyś korzystano po prostu z kubła lub garnka mniejszego lub większego.

Śmigus-dyngus dziś - tradycja, która łączy pokolenia

Współczesne obchody lanego poniedziałku różnią się od tych sprzed wieków, ale wciąż są ważnym elementem polskiej tożsamości. Zmienia się forma, zmienia się intensywność, ale radość i symbolika pozostają niezmienne. Śmigus-dyngus to nie tylko zabawa, ale także piękne świadectwo bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego, które warto pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom.