Czeski przewoźnik kolejowy RegioJet chce mocno zaistnieć na polskim rynku kolejowym. W czwartek pilotażowo wykonał pierwsze połączenie na trasie Kraków - Warszawa. Regularne kursy pomiędzy tymi miastami rozpoczną się 14 grudnia. RegioJet będzie też wozić pasażerów między stolicą a Poznaniem, Trójmiastem oraz Pragą. Planuje zatrudnić 300 polskich pracowników do obsługi swoich pociągów.

Czeski przewoźnik ogłosił, że pierwszy pilotażowy pociąg wyjechał w czwartek rano na trasę Kraków Główny - Warszawa Wschodnia. Został on uruchomiony w trybie otwartego dostępu.

Pociąg nie pojechał jednak najszybszą trasą.

"Pilotażowy pociąg RegioJet jeździć będzie w trybie indywidualnego rozkładu jazdy, co przekłada się na konieczność jazdy okrężnej z wydłużonym czasem przejazdu o około 30 minut, co znowu wynika z ograniczeń przepustowości na najszybszej trasie z Krakowa do Warszawy" - tłumaczy w komunikacie RegioJet.

Do 14 grudnia pociągi RegioJet mają kursować na zasadzie pilotażu, w tym czasie najtańsze bilety mają kosztować 39 zł.

Przewoźnik zaznaczył, że po zakończeniu etapu pilotażowego pociągi RegioJet pojadą najkrótszymi i najszybszymi trasami, osiągając czasy przejazdu równe pociągom Pendolino.

Kraków, Warszawa, Gdynia i Praga

Pilotaż ma na celu przede wszystkim przedstawienie marki pasażerom, ale także przeszkolenie załóg, osiągnięcie planowanego poziomu obsługi pasażerów i wsparcie procesu rekrutacyjnego przed startem regularnych połączeń.

Rozpoczęcie regularnych kursów RegioJet zapowiedziano na 14 grudnia br. W rozkładzie jazdy na sezon 2025/2026 przewidziano uruchomienie sześciu par pociągów łączących Poznań z Warszawą, trzech par pociągów pomiędzy Gdynią a Krakowem przez Warszawę oraz dodatkowo sześciu par pociągów pomiędzy Warszawą a Krakowem. Uzupełnieniem sieci ma być pociąg z Warszawy do Pragi.

RegioJet zakłada, iż okres przejściowy, w którym osiągnie planowaną jakość usług i pełną gotowość operacyjną, zostanie ukończony z końcem marca przyszłego roku - do tego czasu pociągi RegioJet będą zestawiane z mniejszej liczby wagonów niż standardowych ośmiu i będą wydłużane stopniowo.

Cztery klasy do wyboru

RegioJet oferuje pasażerom cztery klasy do wyboru - business, relax, standard oraz low cost. W trzech z nich zapewnia bezpłatnie napoje gorące, a we wszystkich wodę, dostęp do internetu, systemu rozrywki pokładowej oraz płatny catering.

Bilety na przejazdy pociągami RegioJet w czasie pilotażu będą dostępne online na stronie www.regiojet.pl.

W grudniu 2026 r. przewoźnik chce uruchomić biletomaty oraz kasy biletowe na dworcach. W pociągach krajowych będą obowiązywać polskie ulgi ustawowe oraz oferty promocyjne.

Zgodnie z zapowiedziami do końca marca 2026 roku czeski przewoźnik planuje zatrudnić 300 polskich pracowników do obsługi swoich pociągów.

Czeskie pociągi w Polsce

RegioJet to kolejny czeski przewoźnik kolejowy, który ogłosił wejście na rynek krajowych połączeń kolejowych. Pod koniec sierpnia firma Leo Express, która od 2018 roku wykonuje kursy na trasie Praga - Kraków zapowiedziała, że od 1 marca przyszłego roku przedłuży ją do Warszawy. Pociągi pomiędzy stolicami Czech i Polski, z przystankiem w Krakowie będą jeździć dwa razy dziennie.