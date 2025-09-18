Czeski przewoźnik kolejowy RegioJet chce mocno zaistnieć na polskim rynku kolejowym. W czwartek pilotażowo wykonał pierwsze połączenie na trasie Kraków - Warszawa. Regularne kursy pomiędzy tymi miastami rozpoczną się 14 grudnia. RegioJet będzie też wozić pasażerów między stolicą a Poznaniem, Trójmiastem oraz Pragą. Planuje zatrudnić 300 polskich pracowników do obsługi swoich pociągów.

Czeski przewoźnik RegioJet wjeżdża na polskie tory. / Wojciech Olkusnik / East News

Czeski przewoźnik ogłosił, że pierwszy pilotażowy pociąg wyjechał w czwartek rano na trasę Kraków Główny - Warszawa Wschodnia. Został on uruchomiony w trybie otwartego dostępu.

Pociąg nie pojechał jednak najszybszą trasą.

"Pilotażowy pociąg RegioJet jeździć będzie w trybie indywidualnego rozkładu jazdy, co przekłada się na konieczność jazdy okrężnej z wydłużonym czasem przejazdu o około 30 minut, co znowu wynika z ograniczeń przepustowości na najszybszej trasie z Krakowa do Warszawy" - tłumaczy w komunikacie RegioJet.

Do 14 grudnia pociągi RegioJet mają kursować na zasadzie pilotażu, w tym czasie najtańsze bilety mają kosztować 39 zł.

Przewoźnik zaznaczył, że po zakończeniu etapu pilotażowego pociągi RegioJet pojadą najkrótszymi i najszybszymi trasami, osiągając czasy przejazdu równe pociągom Pendolino.

Kraków, Warszawa, Gdynia i Praga

Pilotaż ma na celu przede wszystkim przedstawienie marki pasażerom, ale także przeszkolenie załóg, osiągnięcie planowanego poziomu obsługi pasażerów i wsparcie procesu rekrutacyjnego przed startem regularnych połączeń.