Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane o sytuacji na rynku pracy. Dotyczą one m.in. wynagrodzeń, produkcji przemysłowej i zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

GUS informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2026 r. wyniosło 9135,69 zł. Było wyższe o 1,5 proc. niż w styczniu. Wzrosło nominalnie o 6,1 proc. w porównaniu z lutym 2025 r.

"Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w lutym 2026 r. względem poprzedniego miesiąca spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in. nagród i premii w tym rocznych oraz jubileuszowych, a także podwyżką wynagrodzeń" - precyzuje GUS w komunikacie.



W lutym 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostawało na zbliżonym poziomie do stycznia - 6,4 mln etatów. Było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem.

GUS przyjrzał się też sytuacji na rynku budowy mieszkań.

"Według wstępnych danych w okresie styczeń-luty 2026 roku oddano do użytkowania 29,3 tys. mieszkań, tj. o 3,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 17,1 tys. mieszkań - o 6,7 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni - 11,6 tys. mieszkań, tj. o 3,5 proc. więcej" - czytamy w komunikacie.