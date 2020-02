Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce jest przełomowa i otwiera możliwości współpracy. Liczę na zacieśnianie relacji polsko-francuskich - powiedział w niedzielę dziennikarzom w Estonii szef MSZ Jacek Czaputowicz.

inister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz przemawia przed koncertem z okazji 100-lecia podpisania Traktatu w Tartu / Wojciech Olkuśnik / PAP

Prezydent Francji Emmanuel Macron będzie przebywał z wizytą w Polsce w poniedziałek oraz wtorek. Pierwszego dnia Macron spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrami jego rządu, odbędzie wizytę w parlamencie oraz spotka się z przedstawicielami społeczności francuskiej w Warszawie i polskimi środowiskami kulturalnymi. We wtorek natomiast prezydent Macron będzie przebywał w Krakowie, gdzie zwiedzi Zamek Królewski na Wawelu oraz wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czaputowicz pytany o wizytę prezydenta Francji w estońskim Amari, gdzie stacjonują polscy żołnierze z PKW "Orlik", przypomniał, że będzie to pierwsza wizyta Emmanuela Macrona w Polsce.



To świadczy o normalizacji stosunków między naszymi państwami - powiedział.



Szef polskiego MSZ podkreślił, że w trakcie wizyty zostanie podpisany program współpracy strategicznej z Francją na najbliższe cztery lata oraz deklaracja dotycząca współpracy w UE.



Przełomowa wizyta, w tym sensie, że otworzy ona możliwości współpracy poszczególnych resortów Polski i Francji. To ostatnie państwo, które zgłaszało pewne krytyczne opinie wobec Polski - powiedział Czaputowicz.



Ta wizyta pokazuje, że Francja akceptuje legitymację władz w Polsce i przechodzimy do stosunków normalnych. Liczę, że w najbliższym czasie te relacje będą zacieśniane w różnych wymiarach i powrócimy do normalnych, tradycyjnie bardzo dobrych, strategicznych (stosunków) między naszymi krajami - dodał szef MSZ.



Czaputowicz ocenił, że obecnie to Francja, Polska i Niemcy powinny ściśle współpracować jako państwa mające różne perspektywy rozwoju UE.



Wydaje mi się, że Francja też zrozumiała, że bez Polski trudno prowadzić skuteczną politykę w ramach UE - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.



Podkreślił też, że Polska reprezentuje pewną wrażliwość i punkt widzenia państw regionu, a w ramach UE wnosi ważne do rozwiązania kwestie, takie jak budżet UE, kwestie klimatyczne, w których występuje duża różnica interesów.

Francja ma swoje interesy, Polska ma swoje. Natomiast mimo tych różnych interesów możemy wypracować kompromis - powiedział.



Szef MSZ jako różnicę w relacjach z Francją wymienił relacje z Rosją oraz relacje transatlantyckie. Wskazał, że Polska chce przedłużać sankcje nakładane na Rosję w związku z aneksją Krymu i opowiada się za silnymi relacjami transatlantyckimi.