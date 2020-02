Prezydent Emmanuel Macron, który w poniedziałek rozpoczyna swą pierwszą wizytę w Polsce, "podejmie próbę ożywienia relacji z krajem mającym odmienne niż Francja podejście do wielu kwestii w relacjach dwustronnych i w sprawach europejskich" - pisze agencja AFP. O wizycie Macrona w Polsce mówił też prezydencki minister Andrzej Dera, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Przyznał, że nasze relacje z Francją nie są najlepsze. „Rozmowy są po to, by je naprawiać” – podkreślał.

