"To akt agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli; część dronów została zestrzelona" - tak o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło dzisiaj w nocy napisało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie" - podano.

Dowódctwo Operacyjnie o naruszeniu granicy Polski: to akt agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli; część dronów została zestrzelona / Albert Zawada / PAP

W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że "trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów".

"Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów. Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie" - dodano.

"Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa" - napisał w komunikacie na platformie X przed godz. 6 premier Donald Tusk.