W grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele - tak zakłada jedna z poprawek wniesiona w czwartek przez Senat do nowelizacji ustawy w sprawie Wigilii wolnej od pracy. Regulacja wróci teraz do Sejmu. Pod koniec listopada Sejm uchwalił nowelizację, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Za nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy z poprawką opowiedziało się 86 senatorów, nikt nie był przeciw, wstrzymał się jeden senator.

Poprawki Senatu zakładają m.in., że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż w dwie niedziele, ale handlowe będą trzy.

Wcześniej Senat odrzucił poprawki PiS zakładające powrót do pierwotnych rozwiązań, by dwie niedziele w grudniu były pracujące, a nie trzy. Inna z poprawek przewidywała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. Uchwalona przez Sejm w ub. tygodniu nowelizacja ustawy przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych.

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. Na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.

Obecnie, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.00.

W senackiej debacie ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że wolna Wigilia łączy ponad podziałami przede wszystkim polskie społeczeństwo. Wskazała, że wielu przedsiębiorców i tak skraca godziny pracy w tym dniu. Poprawkę, którą w głosowaniu wniósł Senat, ministra określiła jako "dobry przykład kompromisu".