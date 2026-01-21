"Nie nałożę ceł, które miały wejść w życie 1 lutego" - napisał na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. Poinformował też, że określono też ramy przyszłej umowy dotyczącej Grenlandii.

Donald Trump podczas spotkania z mediami / /LAURENT GILLIERON / POOL / PAP

O wstrzymaniu ceł Donald Trump poinformował po spotkaniu z szefem NATO Markiem Rutte. Przekazał, że ustalono ramy przyszłej umowy dotyczącej Grenlandii, a także całego regionu arktycznego. Dodał, że trwają dalsze rozmowy w sprawie tzw. Złotej Kopuły w kontekście wyspy. "To rozwiązanie, jeśli zostanie sfinalizowane, będzie wspaniałe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wszystkich państw NATO" - napisał.

Kolejne informacje mają zostać przekazane wraz z postępem negocjacji.

Prezydent USA przekazał, że J.D. Vance, ‌sekretarz stanu Marco ‌Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, oraz ⁠inni członkowie administracji będą ‍odpowiedzialni za ‌negocjacje.

Wkrótce więcej informacji.





