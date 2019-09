Wybory parlamentarne już za kilkadziesiąt dni. Jak politycy chcą zmienić kraj? RMF FM, "Dziennik Gazeta Prawna" i Interia.pl zapraszają na serię debat wyborczych "Po prostu Polska" z udziałem polityków z największych ugrupowań. Najbliższa już 16 września, w poniedziałek. Gospodarzem cyklu jest Marcin Zaborski. Porozmawiamy o zdrowiu!

Na cykl debat wyborczych zapraszamy co tydzień w poniedziałek (16, 23, 30 września oraz 7 października). Transmisja tuż po godzinie 18:00 na antenie RMF FM, a także na stronach głównych RMF24, Interii oraz dziennika.pl. Marcin Zaborski będzie rozmawiał z przedstawicielami największych ugrupowań startujących do Sejmu.

Każda z debat składać się będzie z czterech części. Po pierwszej, kilkunastominutowej dyskusji na antenie RMF FM, przeniesiemy się do internetu. Tam też dołączą do nas kolejni prowadzący. Zaproszenia do programu "Po prostu Polska" trafiają nie tylko do obecnych ministrów, ale także do polityków opozycji, którzy mieliby odpowiadać za poszczególne ministerstwa.

Co ważne, także i Wy możecie mieć swój udział w debacie. Czekamy na pytania do polityków. W Waszym imieniu zada je podczas jednego z segmentów debaty reporter RMF FM. Platformę do zadawania pytań znajdziecie poniżej.

Każda z debat ma swój temat przewodni. Porozmawiamy m.in. o zdrowiu i ekologii, praworządności, gospodarce i sprawach światopoglądowych.

11 października, czyli w piątek, na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi, odbędzie się wielki finał cyklu, czyli Debata Liderów. Szefowie czołowych ugrupowań będą przed milionami słuchaczy opowiadali, jak według nich powinna wyglądać Polska.

W najbliższy poniedziałek 16 września porozmawiamy o zdrowiu. Do tej pory swój udział w organizowanej przez nas dyskusji, potwierdzili:

Prawo i Sprawiedliwość - Łukasz Szumowski

Koalicja Obywatelska - Lidia Gądek

Polskie Stronnictwo Ludowe - Marek Kos

Lewica - Wojciech Konieczny

Konfederacja - zaproszenie wysłane, czekamy na potwierdzenie gościa

Poniedziałkową debatę poprowadzą Marcin Zaborski oraz Patryk Michalski z RMF FM oraz Klara Klinger z "Dziennika Gazety Prawnej".

Cały program będziemy transmitować na RMF24.pl, w Interii.pl oraz na portalu dziennik.pl oraz w mediach społecznościowych. Najważniejsze fragmenty debaty, jej omówienie, komentarze ekspertów pojawią się nie tylko w Faktach RMF FM, ale także w Interii oraz na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".

"Po prostu Polska" jest największym regularnym pasmem debat w paśmie popołudniowym. To unikalny projekt radiowo-multimedialny, prezentowany nie tylko słuchaczom RMF FM, ale także internautom za pośrednictwem YouTube i mediów społecznościowych.

Twój udział w debacie

Zobaczcie, co politycy poszczególnych ugrupowań mówili o podwyżkach dla nauczycieli, podczas debaty o oświacie w poniedziałek 9 września.

Debata wyborcza: Po prostu Polska. O podwyżkach dla nauczycieli Karolina Bereza /RMF FM