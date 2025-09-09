Polskie MSZ interweniowało w sprawie skandalicznego komunikatu ukraińskiego IPN po sobotnich uroczystościach pogrzebowych szczątków ofiar Zbrodni Wołyńskiej w Puźnikach na Ukrainie - dowiedział się nieoficjalnie w kręgach rządowych reporter RMF FM. Ukraiński instytut napisał o pogrzebie "ofiar sowieckich represji".

W sobotę w Puźnikach zorganizowano uroczystości pogrzebowe 42 zamordowanych osób / Vladyslav Musiienko / PAP

Komunikat się zmienił, jednak wciąż budzi wiele zastrzeżeń. Najważniejsze, że zniknął z niego mylący wpis o tym, że mieszkańców Puźnik zamordowano w ramach sowieckich represji.

W pierwszej wersji artykułu napisano o "ofiarach sowieckich represji" / Zrzut ekranu

Natomiast teraz mowa jest o pogrzebie "ofiar, które zginęły w 1945 roku", a także o "ponownym pochówku szczątków znalezionych podczas ekshumacji". Nie ma słowa o sprawcach i okolicznościach, w których ukraińscy nacjonaliści wymordowali Polaków mieszkających w Puźnikach.

Poprawiona wersja komunikatu / Zrzut ekranu

W sobotę pochowano szczątki 42 osób

Podczas wiosennych prac ekshumacyjnych prowadzonych przez polskich i ukraińskich specjalistów natrafiono na szczątki 42 osób. Wśród nich było 11 szkieletów dzieci, 16 kobiet i 10 mężczyzn. Trwają porównawcze badania genetyczne, by ustalić tożsamość zamordowanych.

W sobotę w Puźnikach zorganizowano uroczystości pogrzebowe zamordowanych.

Strona polska czeka też na kolejną zgodę Kijowa na poszukiwania i ekshumacje w Puźnikach.

Pogrzeb ofiar ludobójstwa w Puźnikach. Historie ocalałych Jakub Rutka / RMF FM

Nawet 120 Polaków wymordowanych przez ukraińskich nacjonalistów

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. Głównym sprawcą tej zbrodni był Petro Chamczuk, który stał na czele sotni UPA Szare Wilki.

13 lutego o godz. 3:00 złożony z dwóch sotni kureń (odpowiednik polskiego batalionu) zaatakował mieszkańców Puźnik; przebywało tam zaledwie kilkanaście osób zdolnych do obrony. Zbrodnia w Puźnikach była jedną z ostatnich akcji Szarych Wilków; Petro Chamczuk i jego podkomendni nigdy nie ponieśli kary.

Ekshumacje w Puźnikach trwały od 23 kwietnia do 10 maja. Były to pierwsze tego rodzaju prace od czasu zniesienia w listopadzie 2024 r. przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.