Znaczny spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak wynika z sondażu CBOS, 31 proc. badanych zagłosowałoby na rządzącą koalicję, bo oznacza spadek o 9 proc. 18 proc. chce głosować na Koalicję Obywatelską, a 10 proc. na ruch Polska 2050. Dalej znalazły się: Konfederacja - z poparciem 8 proc., Lewica - 7 proc., a także PSL - 4 proc. poparcia, które pozostałoby poza Sejmem.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS dot. preferencji partyjnych w ostatniej dekadzie października, gdyby nie było pandemii i wybory parlamentarne odbywały się właśnie teraz, wzięłoby w nich udział 72 proc. dorosłych Polaków, czyli o 6 pkt proc. mniej niż na przełomie września i października. 16 proc. nie wzięłoby udziału w wyborach (o 3 pkt proc. więcej niż w ostatnim badaniu). Niezdecydowanych było 12 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Nadal najsilniejszym ugrupowaniem pozostaje koalicja rządząca, która odnotowała jednak największy spadek poparcia. Na Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami, Porozumieniem i Solidarną Polską, oddałoby głos 31 proc. badanych, co oznacza spadek o 9 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Według autorów badania, wpływ na taką zmianę w poparciu dla PiS miały przede wszystkim "wydarzenia z trzeciej dekady października".

CBOS podkreśla, że największy spadek poparcia koalicja rządząca odnotowała wśród osób od 18. do 25. i od 25. do 34. roku życia (odpowiednio: 16 i 15 pkt proc.). Duży spadek odnotowano także wśród osób w wieku przedemerytalnym: 17 pkt. proc. Jako istotne zostały wskazane spadki poparcia wśród respondentów w najmniejszych miastach (12 punktów) oraz na wsi -10 punktów), a także wśród ludzi z wykształceniem średnim (11 punktów) oraz podstawowym lub gimnazjalnym (10 punktów). Niemniej, grupą o największym spadku okazały się osoby o najniższych dochodach, do 1000 zł na osobę - w tej grupie CBOS odnotował 26 pkt proc. spadku poparcia dla Zjednoczonej Prawicy.

Najczęściej wskazywanym ugrupowaniem opozycyjnym jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z poparciem 18 proc.; tym samym odnotowała ona wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do ostatniego badania.

Na trzecim miejscu uplasowało się ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050 z poparciem 10 proc. Podobnie jak KO, odnotowało ono wzrost o 2 punkty procentowe.

Bez zmian pozostało poparcie dla Konfederacji (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun), które wynosi 8 proc. Konfederacja to jedyne ugrupowanie, które na spadku poparcia dla rządzącej formacji nic nie zyskało - zauważa CBOS.

Na Lewicę (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Lewica Razem) oddałoby w październiku głos 7 proc. deklarujących udział w wyborach, co oznacza wzrost poparcia o 2 pkt proc.

Poza parlamentem pozostałoby PSL (Koalicja Polska, czyli PSL i Kukiz'15) popierane przez 4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt).

Jak wskazuje CBOS, w trakcie prowadzenia badania, 22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie niekonstytucyjności eugenicznych przesłanek przerywania ciąży; do ogłoszenia tego wyroku TK włącznie przeprowadzono 157 wywiadów, co stanowi 15 proc. ogółu zrealizowanych ankiet. Zatem osoby te deklarowały swoje sympatie partyjne w innej sytuacji niż te, które odpowiadały na pytanie o preferencje partyjne po tym wydarzeniu, a zwłaszcza po pojawieniu się masowych protestów związanych z tym orzeczeniem i jego skutkami prawnymi - zaznaczono.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-29 października na reprezentatywnej liczącej 1040 osób, badanych osobiście, telefonicznie i przez Internet - metodami CAPI, CATI i CAWI.