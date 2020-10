Z trzech lokalizacji w stolicy ruszył o godz. 17 "Marsz na Warszawę". Według różnych szacunków bierze w nim udział od 50 do ponad 80 tys. osób - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To kolejna odsłona protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Demonstracje organizuje Ogólnopolski Strajk Kobiet. Policja informuje o pierwszych zatrzymaniach - chodzi o pseudokibiców, którzy chcieli zakłócić marsz. W centrum miasta dochodzi do kolejnych ataków na demonstrantów. Najnowsze informacje i zdjęcia z Warszawy oraz wydarzeń w innych miastach znajdziecie w naszej relacji.

Uczestnicy protestu w Warszawie / Leszek Szymański / PAP