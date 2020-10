Co piąty Polak popiera prawo do aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży, a około 60 procent z nas dopuszcza przerwanie ciąży w określonych sytuacjach - m.in. w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu: takie wyniki przynosi sondaż Kantar dla "Gazety Wyborczej". W badaniu aż 74 procent pytanych opowiedziało się przeciwko ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał prawo do aborcji ze względu na wady płodu za niezgodne z Konstytucją. Co ciekawe, wyborcy PiS są w tej kwestii mocno podzieleni. Z sondażu wynika również, że ponad połowa Polaków popiera trwające w kraju protesty przeciwko decyzji TK.

REKLAMA