Protest medyków stoi pod znakiem zapytania po sobotniej tragedii, gdy starszy mężczyzna popełnił samobójstwo w czasie konferencji prasowej. Senat wraca do prac, a prezydent uda się na 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Patrol policji w tzw. "białym miasteczku" / Paweł Supernak / PAP

Protest medyków i "białe miasteczko"

Jeszcze w niedzielę wieczorem Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma zdecydować, co dalej z protestem medyków i jak funkcjonować ma "białe miasteczko" przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W sobotę podczas konferencji prasowej starszy mężczyzna popełnił samobójstwo. Medycy zawiesili do niedzielnego wieczora działalność obozu strajkowego, ogłaszając czas ciszy, zadumy i żałoby. Być może w poniedziałek do sprawy odniesie się Ministerstwo Zdrowia.

Rekompensaty za stan wyjątkowy

Premier Mateusz Morawiecki popędza senatorów, by jak najszybciej zajęli się rekompensatami dla podmiotów gospodarczych w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych. Sejm jednogłośnie przyjął rekompensaty na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy. Ustawa trafiła już do Senatu, marszałek Tomasz Grodzki zapowiada, że senatorowie zajmą się nią w pierwszej kolejności, już we wtorek.

W Sejmie nie zaplanowano na ten tydzień posiedzenia, ale posłowie na komisjach sejmowych będą dopinać zmiany podatkowe, które wprowadza Polski Ład autorstwa Prawa i Sprawiedliwości - to w czwartek.

A wtorek nie będzie łatwy dla Zbigniewa Ziobro. Minister sprawiedliwości będzie musiał tłumaczyć się z systemu losowania sędziów, a także z przewlekłości postępowań sądowych, które za jego kadencji się wydłużyły. Informacji będzie udzielał podczas sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

76. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką od wtorku będą przebywać w Nowym Jorku. Głowa państwa weźmie udział w debacie generalnej, spotka się też z innymi przywódcami. Rozmowy bilateralne zaplanowano z prezydentem Brazylii, Jairem Bolsonaro czy Turcji Tayyipem Erdoğanem. W planach także spotkania z prezydentami Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Mongolii, Czarnogóry, Litwy, Łotwy i Estonii, ale nie z przywódcą Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem. Głównymi tematami rozmów ma być bezpieczeństwo, pandemia i zmiany klimatyczne.

Prezydent spotka się także z przedstawicielami Polonii.

Koncesja wygasa za 7 dni

26 września wygaśnie koncesja TVN24. We wtorek ponownie ma zebrać się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i głosować w sprawie rekoncesji. Członkowie Rady są podzieleni w tej sprawie, ale jej przewodniczący Witold Kołodziejski optuje za przedłużeniem prawa do nadawania. Nawet jeśli KRRiT nie podejmie ostatecznej decyzji to stacja będzie mogła dalej nadawać dzięki uzyskanej koncesji holenderskiej - przewodniczący KRRiT wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu "TVN24" na koncesji Discovery Communications Benelux B.V.