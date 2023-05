Od dziś można rejestrować dziewczęta i chłopców w wieku 12 i 13 lat na bezpłatne szczepienia przeciw HPV. Rodzice i opiekunowie mogą zapisać dzieci poprzez Internetowe Konto Pacjenta, bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem infolinii 989.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (Human Papillomavirus, HPV) rozpoczną się 1 czerwca 2023 r., są dobrowolne.



Szczepionki stosowane w powszechnym programie szczepień to Cervarix oraz Gardasil 9. Schemat podania w obu przypadkach jest dwudawkowy. Rekomendowany odstęp między dawkami to 6 miesięcy. Druga dawka nie powinna być podana później niż po 12 miesiącach od pierwszej.



Szczepienia w 2023 r. będą dotyczyły dzieci urodzonych w latach 2010 i 2011. Dzieci, odpowiadające wiekowo tej grupie, które w dniu rozpoczęcia programu otrzymały już pierwszą dawkę szczepienia (poza programem) mogą otrzymać kolejną dawkę już w ramach programu.



Rejestracja możliwa jest poprzez darmową infolinię, działającą pod numerem 989, która jest czynna siedem dni w tygodniu od godz. 7.00 do 20.00. Przewidziano także e-rejestrację na Internetowym Koncie Pacjenta. Zapisy prowadzone są także w punktach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), gdzie realizowane są szczepienia obowiązkowe oraz zalecane dla dzieci i młodzieży.



HPV jest najczęstszym wirusem zakaźnym przenoszonym drogą płciową. Infekcje nim są często bezobjawowe i chociaż w większości przypadków ustępują samoistnie, to jednak czasami stają się przewlekłe i mogą powodować nowotwory, np. raka szyjki macicy, raka jamy ustnej i gardła.



Eksperci podnoszą, że szczepienie przeciw HPV w wieku nastoletnim to najskuteczniejsza forma profilaktyki. Zapobiega nie tylko rozwojowi wirusa HPV w organizmie, ale również uniemożliwia pojawienie się komórek nowotworowych. Dodatkową zaletą jest to, że nastolatkom wystarczy podać tylko dwie dawki szczepionki, zamiast trzech.