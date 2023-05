W dowolnej poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce nastolatki od czerwca będą mogły zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Taki plan - jak dowiedział się nasz dziennikarz - ma Ministerstwo Zdrowia. Bezpłatne szczepienia dla tej grupy mają rozpocząć się na początku czerwca. Pierwotnie akcja szczepień była planowana na styczeń. Jak ustalił nasz reporter, tym razem termin nie jest zagrożony.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na bezpłatne szczepienie będą mogli zgłosić się chłopcy i dziewczęta w wieku dwunastu i trzynastu lat. Prawo do bezpłatnego szczepienia będą mieć do dnia, w którym skończą czternaście lat.

Rośnie liczba nowotworów głowy i szyi wśród nastolatków

Lekarze przypominają, że szczepienie przeciwko HPV chroni przed rakiem szyjki macicy i nowotworami głowy i szyi, na przykład krtani. Zwłaszcza ta druga grupa nowotworów to coraz częstszy problem wśród nastolatków. Na ten problem zwraca uwagę pediatra profesor Leszek Szenborn. Mamy skokowy wzrost o 25 procent częstości raków głowy i szyi. Będzie tego dużo więcej, bo na świecie jest tego dużo więcej. My do tego dopiero dochodzimy - zaznacza pediatra.

Jak ustalił nasz dziennikarz, pierwszy zapas szczepionek wczoraj dotarł do Polski. Rodzice i nastolatki będą mieć do wyboru dwa preparaty: szczepionkę dwuwalentną i dziewięciowalentną.

Prowadzona ma być centralna ewidencja osób zaszczepionych przeciwko HPV, podobnie jak było w przypadku szczepień przeciwko Covid-19.

Umożliwienie przyjęcia preparatu w dowolnej poradni POZ ma ułatwić szczepienia nastolatków w czasie wakacyjnych wyjazdów.