Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autostradami może uderzyć w branżę transportową. W ten sposób przewoźnicy komentują ostatnie obietnice PiS-u. Dzisiaj w tej sprawie organizacje transportowe mają wydać stanowisko. Poznał je już nasz reporter Michał Dobrołowicz.

Właściciele firm transportowych przewidują, że w momencie, kiedy kierowcy samochodów osobowych autostradami zaczną jeździć za darmo, oni, czyli w praktyce kierowcy ciężarówek, za korzystanie z tych tras będą musieli zapłacić odpowiednio więcej.

Bez tego - według przewoźników - autostrady nie będą mogły być rozbudowywane i modernizowane, bo jest to finansowane w dużej mierze właśnie z opłat za przejazdy.

Te większe wydatki firm transportowych - jak ostrzega Związek Transport i Logistyka - oznaczałby z kolei wyższe stawki za sam transport, a to mogłoby się przełożyć na wyższe ceny przewożonych towarów, czyli np. jedzenia. To - według przewoźników - odczułby potem każdy z nas.

Przedstawiciele Związku Transport i Logistyka, z którymi rozmawiał nasz reporter, zwracają uwagę też na to, że wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autostradami dla samochodów osobowych sprawi najprawdopodobniej, że wiele osób przesiądzie się z komunikacji zbiorowej, przede wszystkim autobusowej i pociągowej, do aut osobowych. To negatywnie odbije się na przedsiębiorstwach, które zajmują się przewozem osób pociągami i autobusami, bo zainteresowanie ich usługami będzie mniejsze.

Kolejne obawy dotyczą funkcjonowania tzw. MOP-ów, czyli miejsc obsługi podróżnych przy autostradach. Właściciele firm transportowych obawiają się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwiększy stawki za korzystanie z takich przestrzeni przez prowadzących stacje benzynowe, kawiarnie czy restauracje, które działają przy autostradach. To również mogłoby przełożyć się na wyższe ceny w takich miejscach.

"Mniej pieniędzy zostanie w Polsce"

Transportowcy zwracają też uwagę na to, że z autostrad za darmo, według wstępnych zapowiedzi rządu, będą korzystać nie tylko polscy kierowcy, ale też goście z zagranicy, którzy przez nasz kraj będą przejeżdżać tranzytem, na przykład na wakacje. Duża pula pieniędzy, jakie w ten sposób mogliby zostawić w Polsce, nie zostanie w naszym kraju, tylko pojedzie dalej. Przewoźnicy mają wątpliwości, czy są sposoby, by zrównoważyć tę lukę.

Jednym ze źródeł finansowania utrzymania, modernizacji i rozbudowy sieci dróg krajowych, są wnoszone przez użytkowników opłaty za przejazd po drogach. Zwolnienie samochodów osobowych z opłat niewątpliwie zmniejszy strumień środków finansowych przeznaczonych na drogi. Mamy obawę, czy nie odbije się to negatywnie na rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych lub nie spowoduje, że rząd będzie szukał rekompensaty utraconych wpływów w podwyżce opłat dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym - komentuje Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Jego zdaniem należy także rozważyć zwolnienie z opłat autobusów wykorzystywanych na regularnych liniach komunikacyjnych.

Alternatywą dla ruchu samochodów osobowych jest komunikacja publiczna. Zwolnienie z opłat indywidualnych użytkowników dróg przy jednoczesnym pozostawieniu opłat dla przewoźników pasażerskich jest sprzeczne z racjonalnym podejściem do społecznej mobilności, z polityką klimatyczną oraz z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - tłumaczy Maciej Wroński.

Właściciele firm transportowych podkreślają w rozmowie z naszym dziennikarzem, że czekają na konkretne rządowe projekty, które rozwieją ich wątpliwości.

Zapowiedź Kaczyńskiego

Jak podaje na swojej stronie GDDKiA, obecnie płatny jest przejazd pięcioma odcinkami autostrad, przy czym trzy z nich są zarządzane przez prywatnych koncesjonariuszy:

A1 Rusocin - Nowa Wieś (AmberOne - GTC), A2 Świeck - Konin z wyłączeniem odcinka między węzłami Poznań Zachód i Poznań Wschód (Autostrada Wielkopolska S.A. i Autostrada Wielkopolska II S.A.), A4 Katowice - Kraków (Stalexport Autostrada Małopolska SA). Płatne są również odcinki państwowe zarządzane przez GDDKiA: A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław (węzeł Bielany Wrocławskie) - Sośnica (węzeł Sośnica).

Jak wynika z wtorkowego wpisu w wykazie prac legislacyjnych rządu, propozycja zaniechania poboru opłat za przejazd autostradami płatnymi zarządzanymi przez GDDKiA znajdzie się w projekcie noweli ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

"Celem projektu jest zaniechanie poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli) na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad" - wyjaśniono.

Jak dodano, wprowadzenie całkowitego wyłączenia poboru opłat za przejazd autostradą jest "podyktowane potrzebami społecznymi bezpłatnego korzystania z autostrad płatnych zarządzanych przez organy państwowe".

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podsumowując konwencję "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" zapowiedział, że opłaty za autostrady zostaną zniesione.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na środę zwołał dodatkowe posiedzenie rządu ws. harmonogramu realizacji propozycji ogłoszonych podczas konwencji PiS.

Szef rządu oświadczył ponadto, że w krótkim czasie przedstawiony zostanie harmonogram zniesienia opłat na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Informował ponadto, że rząd przystąpi do rozmów z prywatnymi koncesjonariuszami, by od nowego roku przedstawić plan likwidacji bramek.

"Są różne metody negocjacyjne"

Poseł PiS Marek Susk był dziś pytany w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24, czy państwo stać na zniesienie opłat za autostrady.

Tak, stać nas na to, żeby wspierać naszych obywateli. Czemu wcześniej nie wprowadziliśmy? Tutaj można mówić o różnych aspektach. Po prostu poszukujemy tematów, którymi możemy wesprzeć naszych obywateli. Tak jak mówimy: jeździmy po Polsce, pytamy Polaków, jakie są ich bolączki i z tych spotkań wynikało, że akurat to jest takim bolącym tematem - tłumaczył parlamentarzysta.

A jak państwo zamierza rozwiązać problem prywatnych autostrad? Będziemy szukać rozwiązań. Dlatego nie jest to tak łatwe i nie można tego zrobić jednym pociągnięciem pióra. Będziemy szukać rozwiązania, jak to zrobić, ale je znajdziemy - zadeklarował.

Premier mówi, że rząd przystąpi do rozmów z operatorami, by od nowego roku przedstawić plan likwidacji bramek, ale jak to ma wyglądać? - dopytywał prowadzący rozmowę.

Dokładnie tak, jak to premier powiedział. Przystąpimy do rozmów i z tych rozmów wyniknie sposób, w jaki to można załatwić - stwierdził Suski. Dodał, że jeśli operator nie będzie zainteresowany takim rozwiązaniem, to "są różne metody negocjacyjne". Przekonywanie, pokazywanie możliwości różnych. Państwo ma interes, żeby wesprzeć obywateli i będziemy to robić - powiedział Suski.