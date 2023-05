"Dzielimy się z obywatelami sukcesem gospodarczym Polski. I sukcesem budżetowym Polski, bo dzięki uszczelnieniu wypływających przez mafie paliwowe i vatowskie pieniędzy, budżet został prawie podwojony od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość" – mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 poseł PiS Marek Suski, pytany o 14. emeryturę, która ma się stać stałym świadczeniem dla seniorów.

Marek Suski / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Prowadzący rozmowę Tomasz Weryński pytał, czy rządzący nie boją się, że budżet tego nie wytrzyma. Na pewno będzie to wyzwanie, ale jak widać, potrafimy sobie z wyzwaniami radzić. A ludziom będzie łatwiej żyć - stwierdził Suski.

Poseł partii rządzącej odniósł się również do słów szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który wezwał PiS do waloryzacji 500+ już od 1 czerwca. Tak, i też mieli to w szufladzie. Jak myśmy to ogłosili, to oni mówią: a my dalibyśmy szybciej. Niech to sprawi Donald Tusk - cudotwórca. Tylko jak rządził, to zabierał, więc to jest kompletnie niewiarygodny człowiek. Nie ma się co, do niego odnosić - mówił Suski.

Stwierdził także, że taka waloryzacja jest obecnie niemożliwa. Po pierwsze jest potrzeba, żeby przyjąć rozwiązania ustawowe. Do tego czasu nie ma takiej możliwości. Senat zawsze wszystko przeciąga, miesiąc trzyma każdą ustawę - mówił poseł PiS. I dodał, że "jest to niewykonalne z punktu widzenia procedury ustawodawczej".

Zdaniem Suskiego 500+ jest programem prorozwojowym. Jeśli chodzi o program 500+, to on spowodował wzrost gospodarczy, jeżeli mówimy o makroekonomii. Natomiast jeśli chodzi o sprawy dotyczące zwykłych obywateli, to jest szansa na wyrównanie poziomów życia. W wielkich aglomeracjach, gdzie już osiągnęliśmy albo nawet przekroczyliśmy średnią europejską, i biednych terenach, na których rzeczywiście do tej pory - dopóki nie było tego programu - w wielu sklepach były zeszyty, na którą ludzie kupowali. Dziś ich wspieramy, wspieramy polskie rodziny. Najważniejsze są dzieci, więc dzieciom dajemy wsparcie. A właśnie dlatego, że jest inflacja, to ten program 500+ trzeba wzmocnić - argumentował.

Suski powiedział też, że podniesienie 500+ nie spowoduje wzrostu stóp procentowych. Nie ma to związku. Wspieranie rodzin nie ma związku z podnoszeniem stóp procentowych - podkreślił.

"Stać nas na to, żeby wspierać naszych obywateli"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości był również pytany o zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą bezpłatnych autostrad. Czy państwo na to stać?

Tak, stać nas na to, żeby wspierać naszych obywateli. Czemu wcześniej nie wprowadziliśmy? Tutaj można mówić o różnych aspektach. Po prostu poszukujemy tematów, którymi możemy wesprzeć naszych obywateli. Tak jak mówimy: jeździmy po Polsce, pytamy Polaków, jakie są ich bolączki i z tych spotkań wynikało, że akurat to jest takim bolącym tematem - tłumaczył parlamentarzysta.

A jak państwo zamierza rozwiązać problem prywatnych autostrad? Będziemy szukać rozwiązań. Dlatego nie jest to tak łatwe i nie można tego zrobić jednym pociągnięciem pióra. Będziemy szukać rozwiązania, jak to zrobić, ale je znajdziemy - zadeklarował.

Premier mówi, że rząd przystąpi do rozmów z operatorami, by od nowego roku przedstawić plan likwidacji bramek, ale jak to ma wyglądać? - dopytywał prowadzący rozmowę.

Dokładnie tak, jak to premier powiedział. Przystąpimy do rozmów i z tych rozmów wyniknie sposób, w jaki to można załatwić - stwierdził Suski. Dodał, że jeśli operator nie będzie zainteresowany takim rozwiązaniem, to "są różne metody negocjacyjne". Przekonywanie, pokazywanie możliwości różnych. Państwo ma interes, żeby wesprzeć obywateli i będziemy to robić - powiedział Suski.

Marek Suski zadeklarował też, że "jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków, to ministerstwa twierdzą, że mamy pieniądze" na darmowe leki dla dzieci do 18. roku życia i seniorów. Jest lista leków chociażby dla seniorów, które są po 75. roku życia objęte właśnie takim programem, i zostanie to rozszerzone jeśli chodzi o wiek. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to tu będzie pewne rozszerzenie tej listy - mówił Suski.