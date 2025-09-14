Kryzys demograficzny w Polsce przybiera na sile. Według najnowszych danych GUS tylko w pierwszym półroczu 2025 roku w kraju zarejestrowano około 115,5 tysiąca urodzeń żywych, co oznacza spadek o ponad 10 tysięcy w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W tej sytuacji niektóre firmy postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Jedną z nich jest Grupa Arche, której prezes Władysław Grochowski ogłosił właśnie nietypowy program wsparcia dzietności.

Znany hotelarz ma pomysł na walkę z kryzysem demograficznym (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Władysław Grochowski, stojący na czele jednej z największych sieci dewelopersko-hotelowych w Polsce, nie kryje, że jego celem jest poprawa sytuacji demograficznej w kraju. Jak informuje portal money.pl, przedsiębiorca wprowadza szereg zachęt dla swoich pracowników, nabywców mieszkań oraz hotelowych gości.

Biznes powinien mocniej włączać się w problemy społeczne, w tym wspierać odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. W 2026 r. Polska wyda na obronność blisko 5 proc. PKB, co nominalnie może oznaczać nawet ponad 200 mld zł, tylko co z tego skoro unicestwi nas demografia - tłumaczy Władysław Grochowski.

Program dla pracowników i klientów

Zgodnie z zapowiedziami pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań od Grupy Arche będą mogli przez pięć lat od zakupu lokalu otrzymać 10 tysięcy złotych za każde urodzone dziecko. To jednak nie wszystko. Każda para, która podczas pobytu w jednym z 23 hoteli sieci Arche zadba o poczęcie dziecka, otrzyma gratisowe przyjęcie rodzinne związane z narodzinami, zorganizowane w jednej z hotelowych sal eventowych lub restauracji.

Teraz poszerzamy go o wsparcie dla rodziców, którzy zdecydują się na poprawę naszej sytuacji demograficznej. Każda para, która w trakcie pobytu w jednym z 23 hoteli sieci Arche zadba o poczęcie dziecka, otrzyma gratisowe przyjęcie rodzinne związane z narodzinami np. chrzcinami, zorganizowane w jednym z naszych sal eventowych lub restauracji. Za to benefitów w postaci 10 tys. zł za każde urodzone dziecko mogą się spodziewać pracownicy firmy oraz nabywcy naszych mieszkań przez pięć lat od daty zakupu lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe - wyjaśnia Grochowski.

Park narodzin i symboliczne drzewa

Władysław Grochowski, przez pracowników nazywany "Dziadziem Władziem", podkreśla, że w kilku obiektach sieci Arche znajdują się zrewitalizowane kościółki gotowe na udzielanie ślubów czy chrztów. Dodatkowo w wybranych lokalizacjach, takich jak Zamek Janów Podlaski oraz Pałac i Folwark Łochów, powstanie specjalny park. Po każdych narodzinach w ramach programu będzie tam sadzone drzewo z tabliczką z imieniem dziecka.

W wyznaczonych lokalizacjach, takich jak Zamek Janów Podlaski oraz Pałac i Folwark Łochów, powstanie też park z drzewami, które będą sadzone po każdych narodzinach i opatrzone tabliczką z imieniem potomka. Rodzice pierwszego dziecka urodzonego w ramach tego programu dostaną także wózek i specjalny pakiet powitalny - zapowiada Grochowski.

Dlaczego Grupa Arche inwestuje w tak nietypowe benefity? Grochowski nie ukrywa, że biznes również ma w tym swój interes. Jak podkreśla, jeśli obecny trend się utrzyma, wkrótce nie będzie miał kto wypoczywać w hotelach ani kupować mieszkań. Według prognoz ZUS do 2029 roku liczba Polaków zmniejszy się o około milion. ONZ przewiduje, że jeśli nic się nie zmieni, w 2100 roku w Polsce będzie już tylko 14 milionów mieszkańców, z czego połowa w wieku produkcyjnym. W roku 2200 populacja może spaść nawet do 4 milionów.