Będą bezpośrednie dodatki dla osób ogrzewających domy przy użyciu gazu, oleju lub pelletu. Tak rząd chce ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania. To najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, które znajdzie się w nowej ustawie, podobnej do tej o dodatku węglowym - dowiedział się reporter RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na razie nie wiadomo, jakiej wysokości będą dodatki. Do ostatniej chwili, czyli prawdopodobnie do czwartkowego poranka, mają trwać jeszcze analizy, ale na pewno nie będzie to więcej niż 3 tysiące zł, które rząd obiecał osobom korzystającym z węgla do ogrzania gospodarstwa domowego.

Dodatki energetyczne mają być zróżnicowane. Będą w innej wysokości dla osób korzystających z gazu - prawdopodobnie te będą najwyższe - inne dla opalających dom pelletem, a inne w przypadku oleju opałowego. Inne były bowiem wzrosty cen tych surowców i inna musi być pomoc - mówił już wczoraj premier Mateusz Morawiecki.

Co ważne - nowe rozwiązania znajdą się w zupełnie nowej ustawie. Nie będzie to nowelizacja do ustawy o dodatku węglowym, która w piątek prawdopodobnie zostanie ostatecznie uchwalona.

Sejm tymi nowymi rozwiązaniami zajmie się dopiero po wakacjach parlamentarnych, czyli w połowie września.

Wczoraj premier przyznał, że szacowany koszt tych rozwiązań to 10-12 miliardów złotych, a przegłosowane przez Sejm dodatki węglowe - po 3 tysiące złotych - to już jest koszt 11 miliardów złotych.

Jak zapowiadają władze, łączny koszt wszystkich ulg w 2022 roku związanych z węglowodorami, paliwami, ciepłem, węglem, pelletem i gazem (a więc także tzw. tarczy antyinflacyjnej) wyniesie ok. 50 mld złotych.