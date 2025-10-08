Metropolita warmiński abp Józef Górzyński podczas audiencji generalnej w Watykanie oficjalnie zaprosił papieża Leona XIV do Polski na jubileusz 150-lecia objawień maryjnych w Gietrzwałdzie, które odbędą się w 2027 roku. Zaproszenie to, przekazane osobiście Ojcu Świętemu, jest kolejnym wyrazem nadziei na papieską wizytę w jedynym w Polsce miejscu objawień uznanych przez Kościół.

Papież Leon XIV i metropolita warmiński abp Józef Górzyński podczas spotkania w Watykanie / VATICAN MEDIA /

Metropolita warmiński abp Józef Górzyński podczas środowego spotkania z papieżem Leonem XIV przekazał relikwiarz z relikwiami sióstr katarzynek, które zostały beatyfikowane w maju tego roku. Przypomnijmy, 15 sióstr katarzynek zginęło z rąk żołnierzy Armii Czerwonej od stycznia do listopada 1945 r., gdy - mimo możliwości ewakuacji - pozostały przy chorych i potrzebujących.

Beatyfikacja sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, którego założycielką w Braniewie była błogosławiona Regina Protmann, jest pierwszą w historii archidiecezji warmińskiej. Jak podkreślił rzecznik warmińskiej kurii ks. Marcin Sawicki, abp Józef Górzyński wyraził wdzięczność Kościoła na Warmii za wyniesienie zakonnic na ołtarze.

Mówiąc o kulisach procesu beatyfikacyjnego katarzynek, metropolita warmiński przypomniał, że uznanie męczeństwa sióstr zamordowanych przez Sowietów wymagało udokumentowania faktów dotyczących okoliczności ich śmierci. Instytut Pamięci Narodowej włączył się i pomógł, przeprowadzając ekshumację sióstr. To potwierdzenie świadectw o zamordowaniu sióstr i miejscu ich pochówku było niezwykle istotne dla procesu beatyfikacyjnego - zaznaczył.

Kościół warmiński przypomina jednak, że pod koniec II wojny światowej, wskutek wkroczenia czerwonoarmistów na tereny Prus Wschodnich, życie straciło ponad 100 sióstr katarzynek, z których 28 zostało deportowanych w głąb Związku Sowieckiego.

Zaproszenie na jubileusz objawień w Gietrzwałdzie

Podczas rozmowy z Ojcem Świętym metropolita warmiński przypomniał o wyjątkowym znaczeniu sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, jedynego w Polsce miejsca objawień maryjnych uznanych przez Kościół. Dołączył się do zaproszeń na jubileusz 150-lecia objawień, które wcześniej przekazali papieżowi prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki.

Gietrzwałd - polskie Lourdes

Gietrzwałd to jedyne miejsce w Polsce i jedno z dwunastu na świecie, gdzie objawienia maryjne zostały uznane przez Kościół. Według przekazów Matka Boża ukazała się w Gietrzwałdzie (teren ten był wówczas pod zaborem pruskim) dwóm dziewczynkom, Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej.

Maryja objawiała się dzieciom od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Przemawiała wówczas do dzieci po polsku, gdy władze pruskie prowadziły silną germanizację: zakazywały używania języka polskiego w szkołach i w życiu publicznym. Sanktuarium w Gietrzwałdzie pozostaje ważnym miejscem pielgrzymkowym i symbolem polskiej tożsamości religijnej.