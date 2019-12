Barbara to szóste najpopularniejsze kobiece imię w Polsce; nosi je blisko 505 tys. pań i dziewcząt - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort oświadczył też, że Mikołaj zajmuje 59. miejsce w rankingu imion męskich, ale od połowy roku rodzice coraz częściej nazywają tak synów.

Magdalena Zawadzka jako Basia na planie filmu „Pan Wołodyjowski” Jerzego Hoffmana na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza / Witold Rozmysłowicz / PAP

Obchodząca dziś imieniny Barbara, a dokładnie św. Barbara, to patronka górników. W Polsce znajduje się 504 920 pań i dziewcząt o takim imieniu, co sprawia że jest to szóste najpopularniejsze kobiece imię w naszym kraju.

Jakie są najpopularniejsze imiona kobiece?

Pięć najpopularniejszych imion to: Anna (1 063 017 osób), Maria (625 353), Katarzyna (609 363), Małgorzata (586 619) i Agnieszka (556 619) - tak można przeczytam w środowym komunikacie ministerstwa cyfryzacji.



Na dalszych pozycjach pierwszej dziesiątki znajdują się Ewa (488 429), Krystyna (451 241), Elżbieta (438 050) i Magdalena (433 736)



Imienne trendy jednak znacznie się zmieniają. Statystycznie wśród nowonarodzonych dzieci w pierwszej połowie 2019 r. imię Barbara znalazło się dopiero na 37. miejscu - nazwano tak 755 dziewczynek. Najczęściej rodzice decydują się na imię Zuzanna (1. miejsce/4251 dzieci), Julia (2./4042), Maja (3./3853), Zofia (4.3755), Hanna (5./3651) czy Lena (6./3495).

Coraz więcej Mikołajów

Z kolei ulubieniec dzieci Mikołaj - który w piątek 6 grudnia będzie obchodził swoje imieniny - zajmuje 59. miejsce wśród aktualnie najbardziej popularnych imion męskich, jak można odczytać z danych podanych przez resort cyfryzacji.

W Polsce żyje 113 922 Mikołajów, jednak może się to szybko zmienić, bo rodzice coraz częściej nazywają tak swoich synów. Według zestawienia przygotowanego przez ministerstwo cyfryzacji, można odczytać, że Mikołaj to 9 najczęściej nadawane imię dla dzieci w I połowie 2019 roku. Mikołajów wyprzedziły tylko popularne od lat imiona jak: Antoni (1. miejsce/4247), Jakub (2./4050), Jan (3./3979), Szymon (4./3584), Aleksander (5./3582), Franciszek (6./3340), Filip (7./2996) i Wojciech (8./2770). Pierwszą dziesiątkę najbardziej popularnych męskich imion nadawanych dzieciom zamyka Kacper (10./2429).