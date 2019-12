Kontrole drogowe w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz skrzyżowań ruszają dziś w całej Polsce. To policyjna akcja pod kryptonimem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W swoim expose premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. W sondażu IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM zapytaliśmy, co Polacy sądzą o takim rozwiązaniu. 53,1 proc. respondentów jest zdania, że to dobry pomysł.

