"Mam nadzieję, że nie będzie trzeba przechodzić do planu B" - tak o sprawie szefa NIK Mariana Banasia mówił o poranku na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że "w tej chwili nie ma żadnych decyzji" ws. planów legislacyjnych i że rząd ma nadzieję, że takie działania nie będą potrzebne. Müller skomentował również możliwość przekazania części kompetencji szefa NIK jego zastępcy. "To jest spotykane w wielu instytucjach" - stwierdził.

Prezes NIK Marian Banaś / Leszek Szymański / PAP

Nazwisko Mariana Banasia trafiło na czołówki medialnych doniesień po reportażu "Superwizjera" TVN. Reportaż nagłośnił również sprawę oświadczeń majątkowych szefa NIK, których kontrolę prowadziło już wtedy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Kilka dni temu CBA poinformowało o zakończeniu kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia z lat 2015-19 i skierowaniu sprawy - z powodu stwierdzonych "nieprawidłowości" - do prokuratury.

Wczoraj natomiast Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Mariana Banasia.

Po emisji głośnego reportażu "Superwizjera" politycy Prawa i Sprawiedliwości długo stawali w obronie szefa NIK. Zmieniło się to dopiero w ostatnim czasie: od ubiegłego tygodnia politycy PiS publicznie domagali się dymisji Banasia.

W piątek Mateusz Morawiecki stwierdził wprost, że wnioski z raportu CBA powinny skłaniać prezesa NIK do dymisji, a "jeśli tak się nie stanie, mamy plan B".

Rzecznik rządu o możliwości rozproszenia kompetencji Mariana Banasia: "To jest spotykane w wielu instytucjach"

Dzisiaj rano Piotr Müller zaznaczył w rozmowie z Polsat News, że oczekiwania rządu w sprawie Banasia są jasne, ale na tym etapie decyzja należy do szefa NIK, bo tylko on może złożyć dymisję. "Mamy nadzieję, że to się odbędzie" - dodał.

"Mam nadzieję, że nie będzie trzeba przechodzić do planu B przede wszystkim, ale jeżeli faktycznie w najbliższym czasie nic się nie zadzieje, to trzeba będzie zacząć rozmawiać o rozwiązaniach, które tę sprawę rozwiążą, albo niestety czekać na wyrok sądu" - powiedział rzecznik rządu.

W tym drugim wariancie, wskazał, sprawa może potrwać trochę dłużej.

Podkreślił, że - poza oczekiwaniem dymisji Banasia - na tym etapie nie zostały podjęte żadne działania, a rząd nie przewiduje dalszych działań poza planem B.

Zaznaczył także, że w kwestii planów legislacyjnych "w tej chwili nie ma żadnych decyzji", i że rząd ma nadzieję, że faktyczne działania w tym zakresie nie będą potrzebne.

"Tym bardziej, że - tak jak wspominaliśmy - jest to dosyć trudne w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów" - dodał.

Pytany natomiast, czy byłaby możliwość przyznania części kompetencji szefa NIK jego zastępcy, Piotr Müller stwierdził, że z uwagi na przepisy konstytucyjne trudno jest pozbawić prezesa NIK kompetencji, "ale rozproszenie ewentualnie kompetencji pomiędzy poszczególne organy NIK... to jest spotykane w wielu instytucjach".

Zastrzegł, że nic mu na temat takiej koncepcji nie wiadomo, ale z punktu widzenia prawa jest to możliwe.

Konstytucjonalista dla RMF FM: Odwołanie Mariana Banasia z wykorzystaniem nowych zmian w prawie byłoby naruszeniem konstytucji

O ocenę ewentualnych zmian w prawie, które miałyby w założeniu pozwolić na odwołanie Mariana Banasia ze stanowiska szefa Najwyższej Izby Kontroli, dziennikarz RMF FM Patryk Michalski pytał dzisiaj prof. Ryszarda Piotrowskiego.

Konstytucjonalista nie pozostawił wątpliwości: ewentualne zmiany w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli lub w konstytucji będą "dotyczyły kolejnego prezesa NIK" - gdyby zaś zostały wykorzystane do odwołania Mariana Banasia, "byłoby to naruszenie konstytucji, która odsyła do ustawy, ale nie pozwala na odejście od zasady, zgodnie z którą nowe reguły nie są stosowane wstecz".

"Jeśli moglibyśmy przyjąć, że zmieniamy ustawę o NIK i wprowadzamy dodatkową przesłankę, to by oznaczało, że nie ma niezależności tej instytucji (...) - bo możemy w trakcie kadencji stworzyć taki standard, którego na początku nie było, a stosujemy go, bo przestaje nam się podobać kolejny urzędnik, i którego zastosowanie ma na celu wyeliminowanie tego urzędnika" - opisywał prof. Piotrowski.