Karol Nawrocki powinien iść na odwyk?

Czy prezydent pójdzie na odwyk i terapię, która wyleczy go z uzależnienia? - zapytał wprost Tomasz Terlikowski.

Zbigniew Bogucki odparł: To jest decyzja pana prezydenta. (...) Ja osobiście nie palę papierosów ani nie zażywam saszetek, nie jestem więc obiektywny. Trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Robimy swoje. To nie ma żadnego znaczenia. Dyskusja o tym snusie ma być przykryciem tej wielkiej kompromitacji pana Bosackiego i rządu. O tym cały czas jest mowa - uciął temat.

Czym jest snus?

To bardzo silna substancja - z reguły w jednym snusie jest około 50-60 mg nikotyny, więc znacznie więcej niż w papierosie, który ma około 10-20 mg nikotyny - mówiła w rozmowie z Marcinem Jędrychem w internetowym Radiu RMF24 Natalia Miller, doktorantka i badaczka z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ekspertka tłumaczyła, co kryje się pod słowem "snus", które stało się popularne w Polsce za sprawą zachowania Karola Nawrockiego podczas debaty wyborczej.

To przede wszystkim mielony tytoń. Może się pojawić odrobina soli, woda, regulatory pH oraz dodatki smakowe takie jak mięta, eukaliptus czy owoce - mówiła Miller.

Jest to więc smakowa forma produktu tytoniowego, używanego doustnie.

Wkładamy niewielką saszetkę wypełnioną tytoniem między górną wargę a dziąsła. Nikotyna zaczyna się po chwili uwalniać, mniej więcej do 60 minut - wyjaśniała.

Poprzez snusa nikotyna przedostaje się do organizmu przez błonę śluzową jamy ustnej. To mniej szkodliwy sposób dostarczania nikotyny do organizmu, bo nie mamy dymu.

Choć nie uwalniają się substancje smoliste, które przy paleniu papierosów szkodzą również najbliższemu otoczeniu, w dalszym stopniu jest to wysoko uzależniająca nikotyna.