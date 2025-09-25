Zbigniew Bogucki w Porannej rozmowie w RMF FM został zapytany przez słuchacza o snusy prezydenta Nawrockiego, które wciąż budzą emocje. "To nie jest substancja zabroniona. To nie są narkotyki ani dopalacze" - mówił szef Kancelarii Prezydenta.
Czy Karol Nawrocki nie radzi sobie z uzależnieniem? Nagranie z forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, na którym widać, jak prezydent ukradkiem wkłada do ust znane już z kampanii prezydenckiej saszetki nikotynowe, wywołało gorącą dyskusję. Media społecznościowe zalały krytyczne wpisy dotyczące zachowania głowy państwa. Wielu zastanawiało się, czy osoba, która nie jest w stanie wytrzymać przez godzinę bez tytoniu, jest zdolna do wypełniania jakiejkolwiek funkcji publicznej.