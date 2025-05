"To bardzo silna substancja i z reguły w jednym snusie jest około 50-60 mg nikotyny, więc jest jej znacznie więcej niż w papierosie, który ma około 10-20 mg nikotyny" - mówi w rozmowie z Marcinem Jędrychem w internetowym Radiu RMF24 Natalia Miller, doktorantka i badaczka z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ekspertka tłumaczy, co kryje się pod słowem "snus", które stało się w minionych dniach popularne w Polsce za sprawą zachowania Karola Nawrockiego podczas piątkowej debaty wyborczej.

Snus zażywany przez kobietę / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czym jest snus?

To przede wszystkim mielony tytoń. Może się pojawić odrobina soli, woda, regulatory pH oraz dodatki smakowe takie jak mięta, eukaliptus czy owoce - informuje Miller.

Jest to więc smakowa forma produktu tytoniowego, używanego doustnie.

Wkładamy niewielką saszetkę wypełnioną tytoniem między górną wargę a dziąsła. Nikotyna zaczyna się po chwili uwalniać, mniej więcej do 60 minut - wyjaśnia.

Jak informuje ekspertka, poprzez snusa nikotyna przedostaje się do organizmu przez błonę śluzową jamy ustnej. To mniej szkodliwy sposób dostarczania nikotyny do organizmu, bo nie mamy dymu - dodaje.

Nie uwalniają się więc substancje smoliste, które przy paleniu papierosów szkodzą również najbliższemu otoczeniu. W dalszym stopniu jest to jednak wysoko uzależniająca nikotyna, co podkreśla ekspertka.

To bardzo silna substancja i z reguły w jednym snusie, który zawiera około 50-60 mg nikotyny, jest jej znacznie więcej niż w papierosie, bo papieros to około 10-20 mg nikotyny - wyjaśnia Natalia Miller.

Ryzyko zażywania snusa

Specjalistka informuje, że regularne zażywanie saszetek nikotynowych wiąże się z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca czy pracy mózgu oraz zmniejszona zdolność do koncentracji i nauki.

Paradoksalnie to może być także uszkodzenie błon śluzowych w jamie ustnej, które prowadzi do chorób dziąseł, a nawet do ubytku zębów. Stosując snus możemy narazić się na poważne problemy z jamą ustną i mogą pojawiać się charakterystyczne plamy na błonie śluzowej, które mogą przekształcić się w zmiany nowotworowe - zauważa, wymieniając tu raka jamy ustnej, przełyku oraz trzustki.

Nadal jednak jest to postrzegane jako alternatywa do tradycyjnych papierosów.

Nie wdychamy dymu smolistego, czyli odpadają zagrożenia związane z chorobami płuc. Z drugiej strony silnie uzależniamy się od nikotyny - podkreśla.

Miller przypomina, że snus nie jest legalny w Polsce, ani w innych krajach Unii Europejskiej - z wyjątkiem Szwecji.

Można go znaleźć nielegalnie, ale wtedy nie wiemy, jaką one mają moc tej nikotyny, więc to jest takie trochę kupowanie kota w worku - ostrzega.

"Do tej pory wymykały się luce prawnej"

Obecne w Polsce przepisy dotyczące palenia papierosów w przestrzeni publicznej są dosyć restrykcyjne, stąd osoby z nałogiem szukają innych rozwiązań, nie zawierających szkodliwego dymu.

W Polsce jest około 20 proc. palaczy, głównie papierosów tradycyjnych. Jeżeli chodzi o Szwecję, tam jest spadek do około 5 proc. palaczy i tam z kolei bardzo mocno wywindował w górę snus - podaje za przykład badaczka.

Teraz zmieniają się przepisy, więc na saszetkach nikotynowych - które do tej pory wymykały się trochę luce prawnej, a teraz będą podlegały tym samym przepisom, co papierosy tradycyjne - będzie na przykład obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych, tak jak na papierosach - informuje.

Zdaniem specjalistki, należy postawić na edukację w tym zakresie, aby eliminować różne formy palenia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz bardziej kolorowe opakowania i smaki, przypominające zwykłe cukierki.

Pamiętajmy, że snus jest nielegalny i nie szukajmy go w internecie, bo to może mieć naprawdę poważne konsekwencje dla naszego zdrowia - mówi na antenie Radia RMF24 Natalia Miller, doktorantka i badaczka z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opracowanie: Julia Domagała