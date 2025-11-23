Intensywne opady śniegu na południu, w centralnej i wschodniej Polsce. Straż pożarna w ostatnich godzinach interweniowała ponad 1200 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano na Podkarpaciu. W niedzielę o poranku fatalne warunki do jazdy panowały w Małopolsce. Na drogach leżał śnieg. Drogowców natomiast nie było widać. Przed godz. 6 rano w samym Krakowie na wielu ulicach nie było piaskarek. Główne drogi były jedynie nieco rozjeżdżone przez samochody. Także z innych miejsc w kraju napływały od słuchaczy RMF FM sygnały o nieodśnieżonych drogach i fatalnych warunkach do jazdy. Na Podkarpaciu z powodu ataku zimy prądu nie miały 134 tys. odbiorców.

Ok. godz. 7 tak wyglądała trasa Węgrzce - Kraków / Gorąca Linia RMF FM

Intensywne opady śniegu na południu, w centrum i na wschodzie Polski, szczególnie trudna sytuacja na Podkarpaciu, w Małopolsce i Lubelskiem.

W Małopolsce fatalne warunki na drogach - śnieg rano zalegał na jezdniach, brakowało pługów i piaskarek.

W Krakowie rano wiele ulic było nieprzejezdnych, skrócono kursowanie niektórych linii autobusowych.

134 tys. odbiorców na Podkarpaciu nie ma prądu z powodu zerwanych linii energetycznych, najwięcej w rejonie Rzeszowa.

Najnowsze informacje znajdziesz na rmf24.pl.

Od północy do godz. 9:00 strażacy otrzymali 1231 zgłoszeń. Najwięcej interwencji strażaków było w województwach podkarpackim (728 zdarzeń), małopolskim (423) i lubelskim (69).

Strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa oraz połamane gałęzie, które pod naporem mokrego śniegu i silnego wiatru łamały się, uszkadzając linie energetyczne, blokując drogi, a także spadając na budynki mieszkalne i zaparkowane samochody.

Na szczęście, jak podkreśla Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku niebezpiecznych zdarzeń nikt nie został ranny.

O poranku fatalne warunki na małopolskich drogach

Koleiny śniegu, zero pługów, zasypane drogi. Tak przed godz. 6 rano wyglądała sytuacja na wielu krakowskich drogach. Całą noc ani jednej piaskarki nie ma na mieście. Śniegu jest tyle, że jeździć się nie da. Kiedy oni mają zamiar wyjechać i zrobić z tym porządek? - zastanawiał się rozgoryczony słuchacz RMF FM, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.

W Krakowie i gminach ościennych skrócone są niektóre linie autobusowe. Kierowca autobusu, który zadzwonił do nas na Gorącą Linię RMF FM, prosił, żeby służby przyjechały do Przybysławic, bo autobus MPK oparł się na barierkach i przód wystaje na połowę drogi.

Przed godz. 10 sytuacja zaczęła się poprawiać.

"Na obwodnicy Krakowa ciężko mówić o trudności z jazdą lewym pasem, bo pasów nie widać w ogóle. Jedyne co widać, to ślady po przejeżdżającym chwilę wcześniej samochodzie. Lepiej robi się dopiero w okolicy bramek w Mysłowicach" - taką wiadomość dostaliśmy na skrzynkę fakty@rmf.fm tuż po godz. 7.

Zjazd z autostrady A4 na węźle Kraków Centrum przed godz. 6 rano Magdalena Wojtoń / RMF FM

Tak o poranku wyglądała A4 na odcinku Alwernia - Kraków:

Przed 6 rano tak wyglądała autostrada A4 Alwernia - Kraków / Magdalena Wojtoń / RMF FM

O godz. 10, jak informował dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny, warunki na A4 się polepszyły. "Przynajmniej jeden pas trasy jest czarny. Trzeba jednak uważać na błoto pośniegowe, które zalega szczególnie na łącznicach zjazdowych" - relacjonował Paweł Konieczny.

Niewiele lepiej przed 7 rano było na trasie Nowy Targ - Kraków:

Trasa Nowy Targ - Kraków Gorąca Linia RMF FM

Trasa Nowy Targ - Kraków Gorąca Linia RMF FM

Na Gorącą Linię RMF FM alarmowaliście nas też o poranku, że zasypana była autostrada A1 od Bytomia do Częstochowy.

A tak wyglądała rano ta sama trasa, za Częstochową w kierunku Warszawy:

A1 za Częstochową w stronę Warszawy / Gorąca Linia RMF FM

A1 za Częstochową w stronę Warszawy / Gorąca Linia RMF FM

Piaskarki - jak informujecie nas na Gorącą Linię RMF FM - nie wyjechały też rano na obwodnicę Lublina. Tak wyglądała jedna z tamtejszych tras przed godz. 8 rano.

Lublin przed godz. 8 rano / Gorąca Linia RMF FM

O godz. 10, jak przekazał nam pan Michał, także na obwodnicy Lublina sytuacja się poprawiła.

Obwodnica Lublina o godz. 10 / Gorąca Linia RMF FM

"Właśnie jedziemy S7 do Warszawy. Droga jest nieodśnieżana, w niektórych miejscach nie widać, gdzie należy jechać pojazdem, w czasie jazdy brak służb odśnieżających!!! Kierowcy proszą o interwencję, przecież to droga przelotowa" - napisała do nas po godz. 8 pani Ewelina.

Trasa S7 do Warszawy / Gorąca Linia RMF FM

Tak przed godz. 9 wyglądała droga S7 w okolicach Jędrzejowa w woj. świętokrzyskim. "Lewy pas zasypany, na prawy tylko koleiny nakreślone przez "pioniera"" - napisał do nas pan Krzysztof.

S7 okolice Jędrzejowa / Gorąca Linia RMF FM

134 tys. osób bez prądu na Podkarpaciu

Z powodu obfitych opadów śniegu na Podkarpaciu w niedzielę rano prądu nie miało ponad 134,7 tys. odbiorców. Ponad 110 tys. są to odbiorcy, którym prąd dostarcza PGE Oddział Rzeszów, 11 tys. są to odbiorcy PGE Oddział Zamość. Z kolei 13 tys. odbiorców, głównie w okolicach Dębicy, to klienci Taurona - przekazała dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Anna Olko-Wilk

Główną przyczyną wyłączeń prądu są linie zerwane przez gałęzie, łamiące się pod naporem śniegu.



Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-wschodnich regionów Polski. W niedzielę, 23 listopada, mieszkańców tych terenów czekają kolejne intensywne opady śniegu. Lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 6 cm.

W zachodniej i północno-zachodniej Polsce przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze - duże, z przejaśnieniami w centrum i okresowymi opadami śniegu. Na wschodzie i południu śnieg może padać z umiarkowaną siłą. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopnia Celsjusza do 1 stopnia, a w rejonach podgórskich Karpat nawet do -4 stopni. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych i wschodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady śniegu, szczególnie na zachodzie i północnym wschodzie, z przyrostem pokrywy śnieżnej do 5 cm. Uwaga na marznące mgły i szadź! Temperatura spadnie do -8 stopnia, lokalnie nawet do -14 stopni Celsjusza w kotlinach górskich. Na obszarach podgórskich Karpat i w Sudetach silny wiatr może powodować zamiecie śnieżne.