Warszawska policja zatrzymała 35-latka, który był poszukiwany po niedzielnym ataku nożem w jednym ze stołecznych hosteli. Raniony przez niego mężczyzna trafił do szpitala.

W niedzielę ok. godziny 16 w jednym z hosteli na warszawskiej Woli został zraniony mężczyzna. Jak ustalono, doszło do tego w czasie kłótni. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, a poszkodowany trafił do szpitala.

35-letniego napastnika znaleziono w hostelu na warszawskich Włochach. Jak informuje policja, był zaskoczony i nie stawiał oporu.



Policja informuje, że napastnik był już wcześniej notowany i ośmiokrotnie przebywał w zakładzie karnym. Zostanie przekazany do prokuratury rejonowej, gdzie m.in. usłyszy zarzuty.