Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się po powrocie z Kolonii do Polski z premierem Donaldem Tuskiem. "Czuję, że to dopiero początek" - powiedział astronauta, podsumowując swój udział w misji Ax-4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Premier zapowiedział, że Polska stara się o to, by Europejska Agencja Kosmiczna utworzyła swój ośrodek na terenie naszego kraju.

"Chyba wylądował. Mam nadzieję, że umie pływać" Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił w czwartek do kraju na pokładzie rządowego samolotu. Na warszawskim lotnisku czekało na niego ponad 200 osób. Po południu astronauta spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem w siedzibie KPRM. Tusk: Warto marzyć Wiedziałem, że pańska misja mogłaby mieć motto "warto marzyć" - powiedział do Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego premier Donald Tusk. Pan marzył jako dzieciak o Kosmosie i pan udowodnił, że warto marzyć. Nawet w sposób najbardziej bezczelny, bez żadnych limitów i ograniczeń - zwrócił się do polskiego astronauty. To jest, być może, największy i strategiczny polski, narodowy interes, związany z pańskim startem i powrotem - czyli że tak dużo młodych ludzi uwierzy w siebie i że nie ma żadnych ograniczeń, jeśli ktoś naprawdę mocno marzy - ocenił premier. Donald Tusk podkreślił, że Polska musi teraz "scashować" sukces misji kosmicznej Polaka. Jesteśmy gotowi raczej wydać sporo pieniędzy po to, żeby Polska zyskała jak najwięcej. Bardzo się cieszę, że pan też ma dokładnie to samo podejście, że myśli pan o tym, żeby pański sukces stał się sukcesem narodowym -powiedział premier. I ujawnił, że ambicją Polski jest to, by Europejska Agencja Kosmiczna zdecydowała się na ulokowanie swego ośrodka w Polsce. Minister gospodarki i finansów będzie mógł zadebiutować w swej nowej roli, szefa potężnego ministerstwa, by pomóc w tym - powiedziała Tusk. Tusk poinformował, że dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher spotkał się w czwartek z ministrem Domańskim i że rozmawiali także w tej sprawie. W tę kwestię będzie też zaangażowana prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Ewa Wachowicz. Model gospodarczy oparty o rozwiązanie technologiczne Sławosz Uznański-Wiśniewski, podsumowując swą misje, powiedział: Czuję, ze to dopiero początek. I kontynuował: Mamy powody do dumy, wykonaliśmy więcej celów, eksperymentów niż zakładaliśmy. Lot Hermaszewskiego był symbolem, ale dzisiaj jesteśmy w innym miejscu - mówił, wskazując na potencjał polskich uczelni, potrzebę innowacji. Chodzi o to, żeby nasz model gospodarczy był oparty o rozwiązanie technologiczne. Eksploracja zawsze była "driverem" innowacji, marzeń i nadziei. Pozwala nam zadawać trudne i ważne pytania, a potem podążać za odpowiedziami - mówił Sławosz-Uznański. POLSA: Technologie podwójnego zastosowania Prezes POLSA Marta Wachowicz poinformowała w czwartek, że ośrodek ESA w naszym kraju, o którego powstanie zabiega strona polska, mógłby się zajmować technologiami podwójnego zastosowania. Dodała, że miałoby to znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Rozpoczynamy starania Polski jako ważnego kraju w Europie Centralnej o ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. To jest miara naszych ambicji; bardzo ważny i odważny krok - powiedziała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej podczas konferencji po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem i astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim.