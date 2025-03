Jan Krzysztof Ardanowski usłyszał zarzuty - poinformowała w środę Prokuratura Regionalna w Warszawie. Byłemu ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi zarzucono przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.

/ RMF FM

Byłemu ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi ogłoszono zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od września 2018 roku do lipca 2019 roku oraz w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku. Ardanowski nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień - podała prokuratura.

Prokuratura podejrzewa, że poseł Ardanowski gdy był ministrem rolnictwa - w latach 2018-2020 - nie dopełnił obowiązków i przekroczył uprawnienia w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Według prokuratury Ardanowski w ramach nadzoru nad Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie dopełnił obowiązków poprzez polecenie - w przypadku spółki E.S.A. - oraz wyrażenie zgody - w przypadku spółdzielni S.M.B - na udzielenie przez KOWR gwarancji bankowych dla obu tych podmiotów.

Według prokuratury spółka i spółdzielnia nie spłaciły kredytów finansowych finalnie przyznanych w oparciu o udzielone im gwarancje bankowe. To z kolei spowodowało, że gwarancja została uruchomiona, w rezultacie doszło do spowodowania szkody w imieniu Skarbu Państwa.

Ardanowski: Zarzuty są absurdalne

Podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej w lutym Ardanowski ocenił, że zarzuty wobec niego "są absurdalne" oraz podważają zaufanie do niego jako do osoby publicznej i polityka.

Zdaniem posła, zarzuty te nie utrzymają się w żadnym sądzie. Określał je kilkukrotnie jako "nieprawdziwe i krzywdzące", zapewniał, że Skarb Państwa nie poniósł żadnych strat w wyniku jego działań.

Ardanowski podkreślał, że zadaniem KOWR jest wspieranie podmiotów, które mogą mieć problemy, ale rokują, jeśli chodzi o dalszą działalność.